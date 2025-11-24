イスラエル軍の攻撃を受けた建物の周囲に集まった人々＝レバノン首都ベイルート/Ibrahim Amro/AFP/Getty Images

（CNN）イスラエル軍はレバノンの首都ベイルート南部を空爆し、イスラム組織ヒズボラのナンバー2を殺害したと発表した。レバノン保健省によると、この攻撃で5人が死亡、28人が負傷した。

イスラエル軍によると、殺害したのはヒズボラ軍事部門トップのハイタム・アリ・タバタバイ参謀総長。「ヒズボラの増強を食い止め、イスラエル国家に危害を加えようとする相手に打撃を与えることを意図した攻撃」と位置付けている。

ヒズボラは23日、タバタバイ参謀総長の殺害を「卑劣なイスラエルの攻撃」と形容した。

現場からの写真には、ベイルートの人口密集地にある集合住宅の建物の4階または5階から煙が上がる様子が写っている。

イスラエル首相府は、組織の増強と武装化を率いたヒズボラの参謀総長を標的としてベイルート中心部を攻撃したと発表。攻撃は国防相とイスラエル軍参謀総長の勧告に基づき、ネタニヤフ首相が命じたとしている。

イスラエルが確認したベイルート攻撃は今年6月以来。この時は地下にあるヒズボラのドローン製造施設を狙ったとしていた。以来、イスラエルはヒズボラの拠点があるとされるレバノン南部に対する攻撃を続ける一方で、ベイルート攻撃は自制していた。

1年前には米国の仲介で停戦合意が成立しているが、イスラエル軍はレバノン南部などでヒズボラに対する攻撃を続けている。

米国は2016年、タバタバイ参謀総長をテロリストに指定。最大500万ドル（現在のレートで約7億8000万円）の賞金をかけて情報提供を呼びかけていた。