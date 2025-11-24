明日25日(火)は低気圧や前線の影響で西から雨の範囲が広がり、日本海側を中心に雨や風が強まりそう。26日(水)は北日本で暴風となるおそれ。西日本や東日本は黄砂の飛来にご注意を。

25日〜26日 雨・風が強まる

明日25日(火)は日本海と本州の南岸から三陸沖を進む低気圧の影響で、西から雨の範囲が広がるでしょう。九州や四国、中国地方は朝の通勤通学の時間帯には広く雨が降りだし、近畿や北陸は断続的に雨。東海や関東も昼前後を中心に雨の降る所が多くなりそうです。夜は東北まで雨雲が広がるでしょう。上空には寒気が流れ込むため雨雲が発達しやすく、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨に注意が必要です。





26日(水)は次第に冬型の気圧配置に変わるため、北日本を中心に風が強く、荒れた天気になるでしょう。山陰から北陸は断続的に雨が降りそうです。東北は太平洋側でも雨が降りやすく、山形県と秋田県では警報級の暴風となるおそれがあります。北海道も雨や風が強まり、雪が降るのはオホーツク海側や山沿いが中心でしょう。

九州から関東 黄砂の飛来に注意

雨に加えて、西日本と東日本では黄砂の飛来に注意が必要です。



明日25日(火)は九州から近畿を中心に黄砂が飛来するでしょう。近畿など、雨の降る時間が長い所では、雨に黄砂がまじる可能性があります。26日(水)の朝にかけては、薄い濃度ですが東海や関東にも黄砂が飛来するでしょう。洗濯物や車の汚れに気を付けてください。

黄砂はどこから? 影響は?

黄砂とは、中国大陸奥地のタクラマカン砂漠やゴビ砂漠などで舞い上がった砂ぼこりが、飛んでくる現象です。



黄砂は、上空の強い風によって遠く離れた日本へも飛んできます。黄砂が最も多く観測されるのは、春(3〜5月)ですが、秋に飛んでくることもあります。黄砂の影響は、量が少ないと遠くの景色がぼんやりかすむ程度ですが、黄砂の量が増えるにつれて車や洗濯物などが汚れてしまったり、小型航空機の運航に影響がでたりすることもあります。