¡Ö·Ù²ü¤Ï°ì±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡×µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬°úÂà¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤ÎÁ°¤ËÆ¹¾å¤²¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë·ãÎå
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ê11·î23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
Ä¹Ìîµ×µÁ¤µ¤ó¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤è¤ëÆ¹¾å¤²¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ÎÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢Æ¹¾å¤²¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÂÎ½Å100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëµð´Á¤¬7ÅÙ¡¢¾Ð´é¤ÇÃè¤òÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ï10·î14Æü¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¤¹¤ë²¬ËÜÁª¼ê¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤ò¾Ç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ù²ü¤Ï°ì±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«Æ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡£¤¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌýÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£