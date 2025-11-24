メジャー挑戦の今井達也、西武ファン感で涙止まらず

プロ野球の西武は23日、本拠地ベルーナドームでファン感謝デー「ライオンズ サンクスフェスタ2025」を開催した。ポスティングシステムを利用しての大リーグ挑戦が決まっている今井達也投手が、ファンの声援に応え大粒の涙を流す姿に感動の声が殺到している。

イベントの最後を飾るクロージングセレモニーで、大リーグ挑戦が決まっている今井と高橋光成投手がファンの声援に応えた。2人は歓声を浴びて帽子をとり、両手を挙げたのちにハグ。特に今井は一礼したところから顔を中々上げられなかった。感極まった様子で大粒の涙を流した。

9年間在籍したチームへの感謝と愛情が伝わる光景を「パーソル パ・リーグTV」が公式XやYouTubeで公開すると、ファンからも涙を誘われたかのようなコメントが並んだ。

「最後に泣かせやがって」

「この涙は真実」

「最後にこれで大号泣」

「メジャーでも輝いてください 目指すは世界一の投手」

「これはヤバい 涙止まらん」

「俺は今井このアツいところに惚れたんだ」

また高橋と2人並んでいたことで「ロン毛部解散、次はアメリカでお願いします」という声や「また戻ってきて 後輩達に成果を伝えて欲しい」と将来的な西武復帰を望む声も多かった。



（THE ANSWER編集部）