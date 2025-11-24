「結局それは遅刻でしょうが（怒）」遅刻魔の友人が珍しく間に合った！ でも → 私がブチ切れたワケ

どんなに親しい友人でも、どうしても許せないことが！？

今回は筆者の友人A子さんの体験談です。皆様ならどうしますか？

時間にルーズな友人。寝起きで待ち合わせに登場！？

A子さんの友人B美は、とにかく時間にルーズな人でした。



待ち合わせにもよく遅刻するので、その都度A子さんはカフェで時間をつぶしていました。

しかしある日のこと、待ち合わせ時間丁度に、B美が走ってきたのです。





間に合うなんて珍しい！ そう思って、B美を褒めようとしました。

ですが、B美はすっぴんにスウェット姿で、明らかに寝起きの状態なのです。

「今からカフェ行くのにどうすんの？」

A子さんが呆れてそう聞くと、B美はニヤリと笑い、

「ついてきて！」

B美についていくと、何故かカフェに行く途中にあるドラッグストアに入って行きました。

そして……

さすがにドン引き。堂々としてるけど、ダメだよ？

「ここテスター多いからさ！」

なんとB美は化粧品の前に置いてある試供品を使って、フルメイクを始めたのです。



さすがにそれはダメだろうとB美を止めましたが、お構いなしに化粧を続けるB美。



商品を選ぶフリをして、少しずつテスターで顔面を作り上げていきました。

結局20分近くかかりましたが、なんとかフルメイク完了。



店員さんの冷たい目線が痛かったのですが、B美は全く気にしていませんでした。



そして化粧が終わると、次はトイレへ行くと言うB美。

「絶対遅刻すると思ったから、服を昨日の夜用意してた！」

と、持って来ていた紙袋の中身を見せつけてきました。



そこには今日着る予定の、オシャレな洋服が入っていたのです。



呆れ顔のA子さんと対照的に、B美は自信満々のドヤ顔でした。

そうして着替えるためにバリアフリートイレに入ったB美だったのですが……

非常識過ぎる。悪いけど同類だと思われたくないわ

いくらたってもB美が出てくる気配がないのです。

バリアフリートイレは、そもそもばっちり身支度を整えるための場所でもありません。

A子さんがなるべく早く出るようにと声をかけると、

「今髪セットしてるから待って！」

そんなことを平気で言ってのけるB美。

結局10分ほどかかって出てきたのですが、カフェの予約時間をとっくに過ぎてしまっていました。

限定ケーキを食べたくて予約したのに……。



がっくりと肩を落とすA子さんに、

「ちょっと遅れただけなのに、ケチだよね～」

と文句を言うB美には、もう呆れ果てて言葉が出ませんでした。

確かに待ち合わせには間に合っていますが、結局そこからB美の身支度に30分もかかっています。



それも試供品でフルメイクをしたり、バリアフリートイレを占領してまで身支度をするのは、ハッキリ言って非常識すぎました。

流石に付き合いきれないと思ったので、それからB美の誘いを断り続けています。

【体験者：30代・女性OL、回答時期：2025年10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。