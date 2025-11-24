２３日の巨人のファンフェスタ終了後に東京ドームで、「ジャイアンツ・ファンフェスタ “延長戦” 〜２００２年優勝メンバー同窓会〜」が開催され、出席者の姿に注目が集まった。

２４日までにインスタグラムで「後夜祭ありがとうございました！！」と投稿したのは、元巨人の元木大介氏。

「久しぶりにみんなと集まれて、イベントも楽屋も楽しかった 皆さんお疲れ様でした」とつづり、０２年日本一メンバーの松井秀喜氏、高橋由伸氏、清原和博氏らレアな顔ぶれのオフショットをアップした。

この投稿には女優の熊谷真実が「レジェンドばかり！！！」との声を寄せたほか、フォロワーが「うわぁ〜最高だね〜」「素晴らしい豪華メンバー」「夢のメンバーやなぁ」「うわー！エモすぎて泣けてきます」と感動。

近頃はスマートな激変ぶりで話題を集める元木氏。ネットでは「元木マジで別人なんやけど何があったん？」「シンガーソングライターみたいになってきてる」「誰かと思ったら元木だった」と驚きの声も上がっている。

元木氏はダイエットでやせたことを明かしていた。４月のＹｏｕＴｕｂｅでは「全盛期から体重２０キロ減」と題した動画をアップし、健康のためにマックス９０キロあった体重を２０キロちょっと落としたと語っていた。