グラビアアイドルの榎原依那（28）が23日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。来月3日に発売される2nd写真集「I am Ina」の撮影ショットを動画で公開した。

黒を基調としたビキニ水着姿のプールで、笑顔。自身でも「めっちゃ楽しそう笑」とつづり、楽しい雰囲気を伝えた。

ファンやフォロワーからも「ガチ国宝」「凄い破壊力」「やっぱりショート可愛い」「とろけるかわいー」「圧倒的スタイル」「めっちゃセクシー」「笑顔が最高」「横やっべ」「美しい」「一緒にプール入りたい」などのコメントが寄せられた。

榎原は大阪・泉南市出身で、23年末にインスタグラムを通じてスカウトされた。24年2月に写真週刊誌のグラビアでデビュー。同時期に発売された初のデジタル写真集「ファーストインパクト」は、同年上半期FRIDAYデジタル写真集売り上げ1位を記録。24年10月に1st写真集「Inaism」を発売し、同年に集英社のグラビア賞レース「グラジャパ！アワード2024」で最優秀新人賞受賞。今年2月、FRIDAY創刊40周年記念企画「グラデミー賞」で大賞受賞。公式ユーチューブ「榎原依那Officialyoutube」も人気。趣味は海外旅行、人間観察。特技はダンス、韓国語。身長164センチ、血液型A。フィジーとオーストラリアで撮影した2nd写真集を来月3日に発売することも発表した。