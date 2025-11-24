

今の20〜30代の人たちは、「迷惑をかける」ことに非常に過敏で、「相談したいけど、先輩や上司に迷惑をかけるからできない」と言う人が多く存在します（写真：polkadot／PIXTA）

「ワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます」「睡眠時間2〜4時間」。そう発言し、身を粉にして働く高市早苗首相の姿に、頼もしさを感じる人は少なくないかもしれません。

しかし、適切に休暇を取る人のほうが、長時間労働する人より生産性が高いということが、科学的にも明らかになっています。「休まず働くのは美徳」「休むと迷惑をかける」といった思い込みが、あなたと、あなたが率いるチームの成果を奪っているとしたら――？

新著『戦略的休暇 休むほど成果が出る新しい働き方』を上梓した船見敏子氏が、休暇が生産性を高める理由、あなたが休めない要因、適切な休暇の取り方などについて、3回にわたってお届けします。

休むことに罪悪感を持つ人は6割

2019年4月、働き方改革関連法の施行により、年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが企業に義務付けられました。

ドイツでは、週6日フルタイムで働く労働者に最低24日間（週5日の場合は年間20日）の年次有給休暇を与える義務があり、取得率はほぼ100％です。フィンランドでは、夏季中に少なくとも12日間連続した休暇を取ることが義務付けられています。

この数字だけを見ると、日本は極端に休暇を取れていないように感じます。しかし、実は日本には年間16日の祝日があります。これは欧米と比較しても多いのです。

とはいえ、年次有給休暇取得率が低いため、「休めていない」と感じるのです。そこには、心理的な要因が隠れています。

エクスペディアの「有給休暇の国際比較調査2018」では、年次有給休暇を取得することに罪悪感がある人の割合を調査していますが、日本は12カ国中最多の58％でした。働く人の半数以上は、休むことに罪悪感を抱いているのです。

その大半は40代以上かと思いきや、どうやらそうでもないようです。

「2023年 日本人の休み方実態調査」（Job総研、日本経済新聞社調べ）によると、「休むことに罪悪感はありますか」という質問にイエスと回答した人の割合は、20代で44.03％と最も高い結果でした。その理由は、「同僚に迷惑をかけるから」「同僚が働いているから」などでした。

また、メディプラス研究所・ストレスオフラボが20〜69歳の女性7万人に行った「ココロの体力測定2019」の結果が非常に興味深いものでした。

体調が悪くても「出社する」世代

「休まない美徳」意識が最も高かったのは、なんとZ世代（26.06％）。次いでバブル世代（24.01％）だったのです。

“休まないこと＝美徳”という考え方は昔からありましたから、バブル世代にそういう人が多いのは理解できるのですが、Z世代にいちばん多いというこの結果には驚きました。

しかも、Z世代には、体調が優れないときでも「無理して会社に行く」、「なるべく欠勤はしない」と回答した人が多かったとのことです。

カウンセリングをしているなかでも、実はその傾向が見られます。

今の20〜30代の人たちは、周囲にとても気を遣っています。とりわけ、「迷惑をかける」ことに非常に過敏で、「相談したいけど、先輩や上司に迷惑をかけるからできない」と言う人が多く存在するのです。そして、相談できず1人で仕事を抱え込み、残業せざるを得ない状況に陥っています。

相談ですら気を遣うのですから、休んで人に迷惑をかけるなんてとんでもないことだという意識があるのでしょう。

日本人の価値観は、変化しているようでさほど変わっていない――。これが、カウンセリング現場での肌感覚です。

では、あなた自身はどれくらいの罪悪感を抱えているのか、「休む罪悪感」度診断でチェックしてみてください。



（図：『戦略的休暇 休むほど成果が出る新しい働き方』より）

【診断結果】

●25点以上：重度の罪悪感を抱えています。自分を犠牲にして働こうという思いが強く、人の分まで頑張っているのではないですか？ このままだと、バーンアウトやうつ状態に陥るかもしれません。身体的疾患のリスクもあります。

●15〜24点：中度の罪悪感です。時と場合により罪悪感の感じ方が変わります。まったく休めないわけではないですが、人の目を気にして無理することも多いはず。

慢性的にストレスを抱えやすい傾向があります。

●5〜14点：軽度の罪悪感、平均的なレベルです。多忙なときや人手が足りないときなどにうしろめたさを感じますが、本当に休みたいときや疲れたときには休むことができます。

●0〜4点：ほぼ罪悪感なし。ときどき心苦しくなることはあるものの、適切に休暇を取れる人です。休暇を当然の権利と認識し、上手に休むことができていることでしょう。職場の休暇推進リーダーとしてぜひ活躍してください。

休むことを阻む「内的要因」

なぜ、私たちはこんなにも休むことに罪悪感を持ってしまったのでしょうか。その要因の1つは、江戸時代から連綿と続くまじめな国民性にあります。

江戸時代、農業を中心とする社会構造の中で、人々は年貢を納めるために懸命に働いていました。

「働かざる者食うべからず」という価値観が生まれたのはこの頃のことです。同時に、「お天道様が見ている」という道徳観も確立され、「サボればバチが当たる、誰も見ていなくても一生懸命働くことが美徳である」という思想が定着したとされています。

明治期以降、近代化・産業化の中で「勤勉」や「我慢」は国家の発展に寄与するとされ、教育や労働現場においてもその精神は強化されていきます。働くことは善であり、個人の幸福よりも生産のための労働が正義だとされる価値観が植え付けられていきました。「お国のために」皆が必死に働いていたのです。

この「同調と自己犠牲」の精神は、以降も引き継がれます。「お天道様が見ている」が、「上司・会社が見ている」に置き換わり、自己犠牲的な勤労精神が定着したのです。

高度経済成長期には「モーレツ社員」という言葉が登場し、長時間労働があたりまえになります。

さらにバブル期には「24時間戦えますか？」という言葉が生まれました。出世や高い収入を得ることが成功であるとみなされ、休日出勤や徹夜を嬉々として行っている人も多く存在しました。

このように、まじめさを武器に、自分を犠牲にしてがむしゃらに働くことで日本は経済発展を遂げてきました。この成功体験が、「休まないこと」を美徳とする風潮を助長しました。

また、日本人は「和」を重んじます。共同体の中で安全に暮らすために、協調性を大事にしてきました。「人様に迷惑をかけてはいけない」と親から言われ育ち、その価値観を貫いてきた人も多いでしょう。それは日本の素晴らしい文化です。

とはいえ、集団に配慮するからこその弊害もあります。

「自分だけ休暇を取るのは申し訳ない」、「休んだら迷惑をかける」という心理は、和を重んじるがゆえに生じるもの。和を乱す人物だと思われると集団の中で生きていけないという思考が現代人の中にもあるのです。これも、休むことへの罪悪感の要因になっています。

休むことができない「外的要因」

90年代初頭にバブル経済が崩壊し、日本の生産性は伸び悩むようになりました。そんな中でも多くの人は自己犠牲型の労働を続け、うつ病や過労死が増え、社会問題になりました。自殺者が年間3万人を超える状況も長く続きました。

その状況を受けて2019年に働き方改革関連法が施行されます。





残業規制や年休取得の推進などが次々と目の前に現れ、これまでのモーレツな働き方とは真逆の働き方に変えなさいと、ある日突然告げられたわけです。

心がついていかないのも当然です。とりあえず残業規制をしているものの、限られた時間の中で生産性を上げるために何をしたらいいか明確な答えがない中、どの企業も手探りでここまで進んできました。

だからこそ、課題が山積しています。私たちが休めないのは、罪悪感だけではありません。混乱する職場環境や旧態依然とした文化など、外的要因もいくつかあります。

なんといっても、業務の属人化が大きな課題です。

日本の多くの職場では、個人の能力に頼り、マニュアル作成や知識の共有を軽視してきた傾向が強く、結果として属人化が進みました。加えて、人手不足が加速し、誰かが休むと代わりに対応できる人がいないため、休みが取りにくいのです。

さらに、いまだに長時間働いている人のほうが評価される職場もあります。そのような職場では、休暇の制度は形骸化しています。

内的要因と外的要因。いずれも一筋縄ではいかない課題ですが、1つずつ乗り越え、戦略的休暇を習慣化させることを目指しましょう。

（船見 敏子 ： 公認心理師、産業カウンセラー、1級キャリアコンサルティング技能士）