モデルのNiki（29）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。脱毛サロン「LACOCO」のCMモデルショットを投稿した。

「girls」と他2人のモデルと共演し、デコルテを大胆に露出した丈の短いピンク色のキャミソールにピンクのパンツやブルーデニムのショートパンツを履いた、おなかチラリのコーディネートしたCMを公開。「私のことを、私が好きならそれいい。Live Naked．」のキャッチコピーも添え、「お肌は年中スベスベがいいです」などの気持ちもつづった。

ファンやフォロワーからも「頭からつま先まで素敵すぎる」「とてもお綺麗」「マジで可愛い」「可愛すぎる」「Super pretty」「細い！！！」などのコメントが寄せられた。

Nikiは神戸市出身で、米国人の父と日本人の母を持つ。14年には東京ガールズコレクション主催の「Tokyo Girls Audition」で2万人の頂点に立った。同年11月にはファッション雑誌「JELLY」の専属モデルを決める「NEWジェリガ総選挙」でグランプリを獲得。同年12月17日に発売された「JELLY」の15年2月号で専属モデルデビューした。

16年11月から放送された「テラスハウス」の新シーズン「TERRACE HOUSE ALOHA STATE」に本名の丹羽仁希で出演し“テラハ史上NO・1美女”などと称され注目を浴びた。17年10月には初写真集「Nikiファースト写真集NIKI」を発売。ABEMAで放送中の高校生による恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」では恋愛見届人を務めた経験もある。17年から3年連続で「世界でもっとも美しい顔100人」にも選出された。