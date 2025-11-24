レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技RIZINガールなどで活躍するモデルの花乃衣美優（25）が23日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「ほんとはカフェオレが好きだけど飲むのはブラックコーヒー」とつづり、ベージュ色ニットトップスに茶色いミニスカートの“カフェオレコーデ”を披露。ソファに腰かけて脚を組み、太ももをのぞかせた。

また、別の投稿では「サーキット行く前とかは絶対駆け込ませてもらってる トリートメント、髪質改善の効果がスゴすぎるの」と記し、ヘアケア後のショットを披露。さらにレースアンバサダーを務める自動車レースチーム「D'station Racing」のアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」での活動も報告。「フレエン都内ライブありがとうございました サーキットだけじゃなく、都内でのライブにも足を運んで下さる皆様に本当に感謝です」とし、衣装を着た姿でさまざまなポーズを見せた。

ファンやフォロワーからも「かわいいコーデ」「オシャレ過ぎる」「美髪」「素敵な笑顔」「アイドル顔負け」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍してきたが、今季限りでの卒業する。