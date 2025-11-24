相撲好き女子「スー女」として知られるタレント山根千佳（29）が23日、インスタグラムを更新。大相撲九州場所の千秋楽が終わり、思いをつづった。

「安青錦関が初優勝を決めました 本当に本当におめでとうございます！！！」と、初優勝を果たした関脇安青錦を祝福。白いニット姿で安青錦の写真入りのうちわを手にした自撮りショットを公開した。

続けて「新関脇21歳のスピード出世が止まらない！！！ これは大関昇進間違いないと言ってもいいでしょう！！ これからも技巧派の安青錦関らしい わくわくする魅力的な相撲が見れることを楽しみにしています。本当におめでとうございます！！！」とつづった。

「優勝争いを繰り広げた豊昇龍関は悔しそうな表情がとても印象的でした。そんな悔しい気持ちの中での、あの深々とした礼。とてもかっこよかったです！！！ 来年は横綱として優勝してくださる姿を楽しみにしたいと思います！！！！」と横綱豊昇龍への思いも記した。「そして今日から大の里関が休場に。きっとこれからの相撲人生のことを考えての決断。本人が1番悔しいですよね。二所ノ関親方が無理して出場した過去があるだけに、親方の判断に重みがあります。大大大横綱になるための決断に思えました」と続けた。

「これで2025年最後の大相撲が終わり！ 2横綱が誕生しためでたい年だったなぁ！ 大相撲ファンの皆さん、良いお年を（早い）笑 明日から相撲ロス待ったなしです」と伝えた。「いや〜、安青錦関初優勝の余韻が続く！！！（こちらの浴衣の写真は九月場所の写真）」とつづり、浴衣姿で、安青錦のうちわを手にした姿を多数披露した。