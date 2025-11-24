atmos pink×ASICS SportStyle×OJOS第2弾！

韓国発ブランド「OJOS(オホス)」を迎えた、atmos pinkとASICS SportStyleのコラボ第2弾『GEL-1130 RE』がついに登場します。前作よりさらに進化した今回は、「時間の痕跡」をテーマに3ブランドの美学を再解釈。機能性だけでなく、日常コーデに溶け込むムード感もアップ。抽選は11月17日(月)から、発売は11月21日(金)からと、今季のマストチェックアイテムです♡

進化した素材が生み出す“ピンキッシュグレー”

今回の『GEL-1130 RE』（18,700円税込）は、ASICS SportStyleの“GEL-1000”シリーズ9代目『GEL-1130』をベースに、atmos pinkとOJOSの世界観を重ねてデザインされた特別な一足。

アッパー全体はOJOSのシグネチャーであるグレーを基調に、atmos pinkらしいピンクトーンをさりげなくプラス。

落ち着きのある色調ながら、どこか柔らかく女性らしい“ピンキッシュグレー”が完成しました。有機的な曲線を思わせるスタイリッシュなラインも魅力的です。

都会的で機能美あふれるハイテクディテール

TRUSSTIC構造とGELクッショニング技術による安定性や履き心地はそのままに、今作はより都会的な雰囲気を感じる装いへ。

シルバーヘアラインのライニングが立体感を生み、透明のクリアパーツやリフレクターのディテールがモードなアクセントに。

さらに、クイックレースシステムを採用したシューレースで、実用性とスタイル性が両立しています。

サイズは23.0cm～29.5cmまで幅広く展開され、atmos pink / atmos各店、オンラインで販売されます。

抽選＆発売スケジュールもチェック

抽選は2025年11月17日(月)10:00～11月20日(木)8:59まで、atmosオンラインショップにて受付。発売は11月21日(金)からスタートし、atmos pink / atmos各店とオンラインショップにて展開されます。

数量限定の可能性もあるため、気になる方はスケジュールを忘れずチェックして。

今季の相棒にしたい一足♡



atmos pink×ASICS SportStyle×OJOSによる第2弾『GEL-1130 RE』は、洗練された色彩とハイテクなディテールが融合した、まさに現代らしい一足。

普段のコーデにさりげない個性をプラスしたい女性にぴったりのアイテムです。価格は18,700円(税込)。

抽選から発売日まで一気に駆け抜けるこの期間、ぜひチェックしてあなたらしいスタイルに取り入れてみてください♪