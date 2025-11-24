旅先で買いたい「新潟県のお土産」ランキング！ 2位「サーモン塩辛」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
【10位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「新潟県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：サーモン塩辛（三幸）／42票その品質と風味の良さから全国的な知名度を誇るのが、三幸の「サーモン塩辛」です。脂の乗ったアトランティックサーモンを独自の糀と塩で熟成させた発酵食品で、とろりとした舌触りと濃厚なうまみが特徴。塩辛でありながら、糀の作用でまろやかな甘みが加わり、塩気が強過ぎず食べやすいと人気を集めています。ご飯のお供としてはもちろん、酒の肴としても絶品で、日本酒王国である新潟のお土産としてぴったりです。
回答者からは「新潟で初めて塩辛を食べて感動したほどの美味しさだったので」（40代男性／神奈川県）、「いかの塩辛が苦手な私がおいしい！と思っていて、周りにと勧めているから」（30代女性／新潟県）、「ご飯のお供として人気があり、濃厚な味わいがクセになります。新潟らしい海の幸を感じられる一品で、家族にも好評です」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：サラダホープ（亀田製菓）／55票1位に選ばれたのは新潟県を代表するメーカー、亀田製菓の「サラダホープ」です。細長い形状の米菓子で、軽やかな食感と控えめでありながらも絶妙な塩気が特徴です。発売当初は全国展開されていましたが、現在では主に新潟県内と一部の地域での限定販売品。そのため「見かけるとつい買ってしまう」という声も多かったです。シンプルながらも飽きのこない味わいで、米どころ新潟の技術が詰まった、地元で長年愛され続けているソウルフード的な存在です。
回答者からは「軽くて食べやすく、小分けでシェアしやすいです。味わいもしょっぱすぎずちょうどいい味付けされていておいしいからです」（20代女性／山口県）、「見かけると必ず買います。素朴な味で好きです。配るのにもちょうど良い」（40代女性／群馬県）、「サクッと軽い塩味で食べやすく、子どもから大人まで万人受けだから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)