水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　11月24日〜30日の運勢

【2025年11月24日〜30日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢心をときめかせて！「いつか」と思っていたことにもトライ

「好き！」「楽しい！」と思う気持ちがエネルギーになります。夢中になれることに出会えたら、どんどんその世界に飛び込んで。「いつかやりたい」と思っていたことにも、今なら一歩踏み出せるはず。26日は、大切な人との本音トークを。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢“やさしさ”がハッピーにつながる。楽しい予定を立てて

食事やお出かけの予定をたくさん入れて、ウキウキする時間を楽しんで。忘年会やクリスマス会など、少し先のイベントも今から計画を立てるとスムーズに進みそう。27日は、あなたのやさしさがラッキーを引き寄せます。小さな親切を心がけて。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢相手が喜ぶことを考えて。意外な人ともつながれる予感

友達の相談に乗ったり、だれかのために動いたりする場面が増えて、それがあなた自身の可能性を広げるきっかけに。ちょっと個性的な人との出会い、意外な組み合わせの縁が生まれる予感も。28日は、あなたからのアクションが新しい風を吹かせそう！

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢未来志向へと意識がシフト。一歩踏み出すと流れが変わる

新しい選択肢が次々と出てきて、守りの姿勢から一歩踏み出したくなりそう。迷っていたことに決着をつけたり、「本当にやりたいこと」に向かって舵を切ったりするなら、このタイミングを逃さないで。特に29日は、覚悟を決めるのに最適です。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢いい選択ができるとき。モヤモヤしていたことに答えを出して

心に引っかかっていたことに、ようやく答えが出せそうです。どんな選択でも、今のあなたにとっては“正解”なので、安心して進めて大丈夫。緊張感のある日々をすごしていた人は、心と体がゆるんでホッとできるでしょう。30日は自分と違う意見にも、あえて耳を傾けて。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢「原点回帰」と「身辺整理」がテーマ。新たな流れに乗って

気持ちや状況が、ふとした瞬間にガラリと変わりそうです。動きづらかったことが急にスムーズに進みはじめる予感も。迷ったときは初心に立ちかえると◎。28日は“整える”日に。やりかけのこと、やりすぎたこと、気になっていたことを一つずつ片づけて。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢思い切って前に出て！希望や願いは言葉で伝えよう

リーダーシップを発揮すれば、みんながあなたの考えを受け止めてくれそうです。物事があなたを中心に動きはじめるでしょう。交渉力も高まっているので、かなえたいことはここでプッシュを。29日は、あれもこれもと手を広げるより「今、本当に大切なこと」に集中。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢心も体もフットワークが軽くなる！出会い運もアップ

気になる場所、会いたい人へと足が向かい、行動範囲が広がっていきます。「やってみたい」「伝えたい」という思いがあるなら、今こそアクションを。新しい縁も生まれる予感。30日は“調和”を大事に。周囲とのバランスを意識して。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢自分の“土台”を支えることに、ていねいに向き合って

整理整頓や断捨離、ライフスタイルの改善も無理なく進められるとき。また、何かを始めるなら、段取りと準備をしっかりしてからスタートすると◎。24日は“まったり”が開運に。予定をつめ込みすぎず、のんびりする時間を大切に。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢あなたからコミュニケーションをとって、縁の種まきを！

人との交わりが運気を活性化します。これまで接点のなかった人、ちょっと距離を感じていた相手とも、あなたから話しかけることで新しい関係性が築けるでしょう。25日は、あなたにスポットライトが当たる日。活躍のチャンスがめぐってくるので、遠慮せず前へ！

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

