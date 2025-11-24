２４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、江藤知事の娘・リヨ（北香那）が登場。西洋に憧れているリヨが初対面のヘブン（トミー・バストウ）に一目ぼれし、ウグイスをプレゼントしたが、ネットではこのウグイスに疑惑の目が向けられている。

この日は江藤知事（佐野史郎）がヘブンを月照寺に案内する。松江の藩主の松平公の菩提寺で、松江にとって大事な場所なので案内したかったと江藤は説明する。

そこへ遅れてやってきたのがリヨ。東京の女学校で英語を学んだリヨは英語でヘブンにあいさつ。さりげなく手を差し出すヘブンのスマートさに、リヨもうっとりだ。

結果、リヨはヘブンのことを気に入り、ヘブンの家にウグイスを届けにやってくる。ヘブンは留守にしていたことから、トキ（高石あかり）が相手をするが、リヨはトキにこの恋がうまくいくように協力してほしいと頼む。

帰宅したヘブンはウグイスを喜び、「ホーホケチョ」などと必死に鳴きまね。しかしウグイスはうんともすんとも言わない。

このウグイス、よく見ると、目の回りが白く、緑色。ネットでは、この鳥はウグイスではなく、メジロなのでは？の疑惑が。「ウグイスじゃなくてメジロじゃない？」「おリヨさん、それはウグイスでなくてメジロや」「ウグイス…じゃなくメジロじゃね？」「あのウグイスはホーホケキョとは鳴いてくれないね笑」「チュンチュン言ってるよ」などツッコミが殺到している。果たしてウグイスなのか？メジロなのか？