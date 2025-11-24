パリ五輪バスケットボール男子日本代表の河村勇輝（24）が24日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新し、近況を報告した。

昨季終了後、制限なし完全FAとなった河村は、ブルズのサマーリーグに参加。最終戦となったジャズ戦では、途中出場ながら20得点10アシストの大活躍。絶品アシストを連発でファンを大熱狂させた。サマーリーグでは全5戦終えて、平均23.9分出場で10.2得点、6.2アシスト。2度のダブルダブルを達成し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った。

しかしプレシーズンマッチ中に右足を負傷。その影響で10月17日（同18日）にブルズが契約解除を発表した。その後は、ブルズのトレーニング施設でリハビリしている姿が確認されている。

この日、自身のインスタグラムストーリーズで「ファンのみなさん、こんにちは。いつも応援本当にありがとうございます！」と題して投稿。

「また怪我に関して、ご心配おかけしてます。また皆様の前で全力でプレーしている姿をお見せできるよう、復帰に向けて充実した毎日を過ごしています。復帰を楽しみにしていて下さい！」と近況を報告した。