俳優の石田ゆり子（56）が23日、Instagramを更新。生活感あふれる自宅で飼い猫のくつろぐ姿を公開し、反響が寄せられている。

【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）

ペットとの暮らしや日常をInstagramで発信している石田。これまでにバスタオルを広げて乾かしている風景や、洗い立ての洗濯物の上で休む愛猫の様子、雑貨であふれている部屋などを公開してきた。

フワフワな毛布の中でウトウトするハニオ

また、飼い猫のハニオ目線で更新することもあり、2025年11月23日の投稿では「朝から、じゃじーなミュージックを聞きながらふわふわのもうふにつつまれています。おかーさんは服の整理をしてます。ほかのめんめんは箱のなかとかクッションのうえとか、べっどのうえとかで、ねています。なんでもない冬のいちにちのはじまり。ぼくはもうすこしねます」と、毛布の中でウトウトするハニオの姿を披露している。

この投稿にファンからは、「フワフワの毛布の中が気持ちいいよね」「ステキな空間だね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）