『仮面の忍者 赤影』敵側についた“伝説の忍”唐橋充の正体に驚き！「まさか本物に会えるとは…」赤影（佐藤大樹）も大興奮

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

11月23日（日）に放送された第5話では、金目教の総本山である霞谷に向かう赤影（佐藤大樹）たちを蝙蝠の大群が急襲。そして現れた人物を見た赤影は、相手が“伝説の忍”だと気がつき…。

【映像】伝説の忍・黒蝙蝠の黒兵衛（唐橋充）が襲来！

◆伝説の忍が敵に!?

逃げた敵の闇姫（山本千尋）を追跡し、金目教の総本山・霞谷に向かう赤影たち。

すると突然、赤影たちを阻むように大量の蝙蝠が襲いかかってきた。

赤影たちが再び目を開けると別の空間に飛ばされており、黒蝙蝠の黒兵衛（唐橋充）が刀を向けてきた。赤影がすかさず攻撃を防ぎ、青影（木村慧人）、白影（加藤諒）が武器を構えると、黒兵衛も独特の構えを見せる。

すると赤影は心のなかで「この蝙蝠にあの構え…」と考え、相手の正体に心当たりがあるよう。

そこから赤影たちは激しいバトルを繰り広げ、黒兵衛と蝙蝠の攻撃に苦戦しつつもついに敵を追い詰めた。

白影が「この面妖な術…かつて暗躍した甲賀の忍・黒蝙蝠の黒兵衛殿とお見受けする」というと、黒兵衛は「そう呼ばれていた頃もあったな」と返した。

これを聞いた赤影は「やはり黒蝙蝠の黒兵衛殿だったのか！とうに忍の道から退いたと聞いていたが、まさか本物に会えるとは！」と心の中で大はしゃぎ。それでも表面上は真剣な顔で黒兵衛に刀を突き付け続け、そのギャップがなんともコミカルな黒兵衛との初対面シーンとなっていた。