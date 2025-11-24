“別れ際”はごまかせない。男性が本命女性にだけ見せる「愛情行動」
男性としては本命女性との時間は、最後の瞬間まで大切にしたいもの。だからこそ、別れ際の態度や言葉は、作り笑顔や会話よりも正直です。そこで今回は、そんな“別れ際に男性が本命女性にだけ見せる「愛情行動」を紹介します。
次の予定を提案する
「次はあそこ行こう」「来週また会おうね」と、別れの瞬間に次の予定を提案するのは、本命女性だからこその行動。会話の流れで自然に次のデートの話題が出るのは、関係をつなぎたいという強い気持ちの表れです。社交辞令ではなく具体的な日程や場所まで出てくるなら、なおさら本気度は高めと言えます。
姿が見えなくなるまで見送る
駅やバス停、車の発車時など、あなたの姿が見えなくなるまで見送ってくれるのは、「少しでも長く一緒にいたい」という思いの証拠。特に暑い日や忙しい時でも見送りを欠かさないのは、あなたへの優先度が高い証しです。見送りながら何度も振り返る姿は、好意を隠せないサインと言えるでしょう。
帰宅後すぐに連絡してくる
別れたばかりなのに「今日はありがとう」「楽しかった」とメッセージが来るのは、あなたの存在がまだ彼の頭の中にある証。本命女性とは、その日の余韻を共有して一緒に感じたいものなのです。短い文章でも温かみのある言葉が添えられているなら、その気持ちは本物でしょう。
別れ際の態度や言葉は、計算や演技ではごまかしにくいもの。彼の本気度を確かめたいなら、その瞬間を見逃さないでくださいね。
