CMEグループ・ツアー選手権

米女子プロゴルフLPGAツアーの今季最終戦、CMEグループ・ツアー選手権は23日（日本時間24日）、米フロリダ州ティブロンGC（6734ヤード、パー72）で最終日が行われた。日本勢のトップは畑岡奈紗（アビームコンサルティング）の5位タイに。それでも破格の賞金もゲットした。

史上最高額となる400万ドル（約6億3000万円）の優勝賞金が懸かった今大会。9位から出た畑岡は7バーディ、1ボギーの66で回り、日本勢で唯一のトップ10入り。26万ドル（約4000万円）を稼いだ。

その他の日本勢では、13位タイの竹田麗央（ヤマエグループHD）と岩井千怜（Honda）が8万8083ドル（約1380万円）、19位タイの岩井明愛（Honda）と西郷真央（島津製作所）が7万8071ドル（約1200万円）、26位タイの古江彩佳（富士通）と勝みなみ（明治安田）がで7万1107ドル（約1100万円）、36位タイで終えた山下美夢有（花王）は、6万4750ドル（約1000万円）を手にした。

今大会は世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）が2年連続で優勝。優勝賞金6億円超を獲得した。



