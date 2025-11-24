【しまむらのブラウン】が甘すぎずイイ感じ！ 大人が似合う♡「優秀トップス」

甘すぎず、地味すぎない絶妙なブラウンは、大人の着こなしにちょうどいいカラー。【しまむら】には、秋に映えるブラウンのアイテムが揃っています。どれも着るだけで季節感をプラスしてくれるから、１枚取り入れるだけで旬のコーデが狙えるかも。今回は、そんなしまむらのブラウンアイテムを厳選してご紹介します。

大人の抜け感ブラウンカーデ

【しまむら】「TT*MAOソデボリュCD」\1,969（税込）

ボリュームのある袖が印象的なカーディガンは、気になる二の腕をさりげなくカバーしてくれる頼もしい一着。ゆったりとしたシルエットで抜け感も演出でき、大人のこなれたスタイルが叶うかも。深みのあるブラウンカラーは、甘すぎず落ち着いた雰囲気に仕上がるのが魅力。“ベーシックだけど地味じゃない” を叶えてくれそうな一着は、秋冬のコーデに頼れる存在になりそうです。

着映えシルエットで上品な印象をプラス

【しまむら】「HDK*バナナSLアゼPO」\1,969（税込）

袖にほどよくボリュームを持たせたバナナスリーブが印象的なニット。ウエストがやや絞られたコンパクトなデザインと、短め丈感がバランスよく、すっきりとしたシルエットを演出してくれそうです。@miu___wearさんによると、「着てみたらブラウンがしっくりきた」とのこと。上品なブラウンカラーでどんなボトムスともなじみやすく、着回し力も期待できそう。

刺繍ロゴが魅力のブラウンスウェット

【しまむら】「CHO*TCシシュウPO」\1,419（税込）

やさしい色合いのブラウンが、やわらかい大人の雰囲気を演出してくれるスウェット。袖にあしらわれた刺繍ロゴやバックタグのこだわりが、シンプルながらもセンスを感じる一枚です。長めの丈感で体型カバーも叶い、ゆったり着られるのもうれしいポイント。タイトスカートやプリーツスカートと合わせれば、大人可愛いスタイルが楽しめそう。

秋らしさ漂う配色Tでカジュアルをアップデート

【しまむら】「TNKハイショクテレコT」\1,639（税込）

こっくりとしたブラウンに、くすみブルーの配色がマッチした一枚は、秋らしさとやわらかさを兼ね備えたアイテム。首元と袖口にさりげなく利いたカラーが、シンプルながらも目を引くアクセントに。デニムサロペットと合わせれば、気取らずナチュラルな雰囲気に仕上がりそう。ほんのりカジュアルダウンしながらも、大人の余裕を感じさせるコーデが楽しめるかも。

