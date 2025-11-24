仕事の視野を広げるには読書が一番だ。書籍のハイライトを3000字で紹介するサービス「SERENDIP」から、プレジデントオンライン向けの特選記事を紹介しよう。今回取り上げるのは菊地敏之『冒険者たちの心理』（ヤマケイ新書）――。

■イントロダクション

「冒険」という言葉には、未知の世界に踏み出すわくわく感、新たな発見や成長につながる機会といったポジティブなイメージがあるだろう。

一方、冒険の本来の意味は「危険を冒すこと」であり、登山家など実際の冒険者たちは大きなリスクを負って命を賭す。彼らは何を考え、何のために冒険をするのだろうか。

本書は、「冒険」とは何で、どんな意味があるのかを掘り下げるとともに、冒険者たちへのインタビューを通してその心理を明らかにしている。

冒険者たちは、命の危険に身をさらす中で葛藤と決断を繰り返し、自分自身と向き合いながら自己実現に向かう。なお、ダイジェストでは、クライマーの山野井泰史氏のコメントを取り上げたが、本書は山岳のほか海洋や極地の冒険についてもとりあげており、クライマー・キャニオニアーの大西良治氏、ヨットマンの片岡佳哉氏らのコメントも紹介している。

著者は一般社団法人アルパインクライミング推進協議会会長。10代よりアルパインクライミング、フリークライミング両面で活躍。谷川岳一ノ倉沢烏帽子奥壁大氷柱初登攀など記録多数。元『クライミングジャーナル』編集長。元オペル冒険大賞事務局長。

1．「冒険」とは何か

2．冒険の現在形

3．冒険者たちの心理

■本来の冒険が持つ「リスクテイク」の意味

冒険という言葉は、今、あちこちで、意外とよく使われている。一昔前は「冒険」というと、単なるスリルや無謀な行動を指すことが多く、あまり良い意味で使われてはいなかった。だが今は、むしろ、より良い成果に向けての前向きな行動、あるいは思いもかけぬ新しい発想などといった意味で、好意的かつ気軽に使われることの方が多い気がする。

ここで、そうしたチャレンジ精神を持ち上げる傾向を否定するつもりはない。だがそれでも、本来の「冒険」という行為をその意義含めしっかり理解しようとするなら、今のそうした捉え方では充分とは思えない。というのは、今述べたような「冒険」の中には、本来の冒険が持つ「リスクテイク」ということの本当の意味が、正しく捉えられていないように思えてならないからだ。

■専門的かつ極めて高次元の肉体的行為

今の冒険のリスクテイクがどのようなものかといえば、それは本当に致命的な失敗をするようなものは認められず、ましてや他人の迷惑＝遭難や死などに結びつくようなものは受け入れられない。さらにそこには明確な利益やタイトルが求められるという条件が付き、何も得られないなどとなったら話にならない。そういう雰囲気が濃厚に漂っているように思えて仕方ないのだ。

しかしそれが本来の「冒険」の姿だろうか？ 冒険とはそんなに無難、かつ社会の得になるようなものなのか？

「冒険」の基本的な定義というものを、ここでいくつか挙げておきたい。その場合の定番とされているのは、この分野での古典ともいえる本多勝一『冒険と日本人』に示された次の項目だ。

（1）生命の危険を冒すものであること。

（2）当人の主体性によって積極的に行なうものであること。

（3）可能性が保証されたものではなく、不確実性のあるものであること。

本当の冒険というものは、よく言われるような「ちょっとしたもの」でもなく、「人それぞれの」ものでもない。困難な課題に対して相応の下地を積み重ねてきた人が、それでも最後の段階で「賭け」という要素も受け入れつつ、自らの肉体で行なう、専門的かつ極めて高次元の肉体的行為といえるものだ。

■自分を自分の理想像に完成させたい欲求

冒険の意義を考えるにあたってぜひ触れておきたいものに、アブラハム・マズローの欲求5段階説がある。人間の欲求を5段階のピラミッドとして表したもので、（＊最上段の）第5段階が「自己実現欲求」だ。自己完成欲求ともいわれるもので、要は自分を自分の理想像に完成させたいという欲求だ。

冒険家たちの様々な発言、そしてやり様を見ていると、この「自己実現欲求」というのは冒険の非常に大きな理論的根拠である、あるいはなり得るもののように思える。要はこれは、自分を自分たらしめたい、ということだ。そしてそのために冒険家は自ら求めた困難に立ち向かい、自らを「完成」させようとしている。そうして得られた満足は、確かに幸福の最高位といえるもののような気がする。だがそれでもそこに、リスクを採る必要性があるのか。

■冒険者達の真摯な生き様

人は命の危険に直面したときにこそ、自分の露わな姿を見、それに偽りなく向き合おうとする。これは本当に自分がやるべきことなのか？ こんなことをしなくても生きていくことは可能ではないか？ だが一方、それで自分は納得できるのか？ この課題を避けてその後の人生を自信を持って生きていけるのか？ などといったことも同時に脳裏に去来する。

それらに対して冒険家は、しつこいくらいの自問自答、葛藤と決断を繰り返すことになる。そしてそうした葛藤を誤魔化さず、跳ね除けて導き出した答えは、つまりは自分自身の真の姿ということでもある。

逆にいえばこれこそが、「死」を賭した冒険の、大きな意義でもある。結局のところ、冒険というものが我々に感動を与えてくれるのは、本物の冒険者達のそうした真剣な生き様が現実にあるからだろう。それが冒険というものの本来の価値であると、改めて主張したい。

■生死を分けるようなきわどい場面での決断

「冒険」の現場では、生死を分けるようなきわどい場面が往々にして現れる。そこで冒険家たちはかなり厳しい決断を迫られることになる。頭の中にさまざまな感情や思惑が去来し、そこで強烈な葛藤が渦巻きまくる。そうした冒険者たちの心情を明かしてみようと試みた。

・山野井泰史 1965年、東京都生まれ。クライマー

15歳で社会人山岳会（日本登攀クラブ）に入会し、本格的なクライミングを始める。22歳でヨセミテのエル・キャピタンを単独登攀。パタゴニア、フィッツ・ロイ冬期単独初登で、海外でも注目される存在になる。2002年、チベットのギャチュン・カン北壁登攀後、下降中に嵐に遭い、手足の指計10本を凍傷で失う。しかしその後も長いリハビリを経てクライミングに復帰。いくつかの初登記録を再び打ち立てる。

冒険家の心理で個人的に最も興味あるのは、彼らのプレッシャー（ストレス）との付き合い方だ。おおよそ冒険という行為の中で最も強力かつ恐ろしい敵は、嵐でも吹雪でもない。プレッシャーだ。冒険家は冒険に向かう前、向かっている最中、そしていよいよという局面で、必ず大きなプレッシャーに襲われる。

■精神のコントロールも一つの“技術”

それは本当に辛いものだ。毎晩奈落の底に落ちていく夢を見る。普通の生活をしていてもちょっとしたことで際どい場面が頭に浮かび、その都度キリキリと胃が締め上げられる。考えてはいけないとわかっていても、次から次へと最悪の場面が脳裏をよぎる。同時に平凡な日常というものがやけに温かく思い出され、今すぐそこに帰りたくなる。

冒険家はそうした重圧に押しつぶされそうになりながら目の前の試練に改めて立ち向かい、猛烈なエネルギーで意を決した一歩を踏み出さなくてはならない。

「いつでも出発前はすごい恐怖を感じる。その恐怖は、内臓が全部腐ってしまうのではないかというくらい強い。しかしいざ登り始めてしまうと、たとえばアックスを一振りした瞬間にもうその恐怖は消えて、あとは一気にクライミングモードに入っていく。それを今まで何度も経験しているから、プレッシャーに対して必要以上の恐れはない。危険に対しては自分は相当に視野が広いと思っている。人一倍考えているほうだと自分では思っている。そしてその恐怖という感情を、自分は割と冷静に見ることができる。鈍感、ということではなく、それをコントロールできるということを自分は知っているということだ」（山野井）

要するにこの精神のコントロールも、一つの“技術”と捉えている、ということなのだろう。

■「死に関しては毎日のように考えているかもしれない」

冒険では「死」というものも、目を背けて通るわけにいかない。

菊地敏之『冒険者たちの心理』（ヤマケイ新書）

「死に関しては毎日のように考えているかもしれない。登山には織り込み済みのものとしては理解している。常に考えているし、誰よりもそれを理論的に遠ざけようとしている。死でいちばん嫌なのは楽しい山登り人生を終えてしまうということ。巨大な山の壁の中にたった一人でいるという状況。それが自分にとっては世の中で最も重要だ。これで失敗して死んだとしてもそれは自分個人の問題だからそれはそれでいいと思う」（山野井）

この言葉を聞く限り、彼らにとっての「死」のプレッシャーは、同時に「生」に対するプレッシャーと実は同じものなのかもしれない。

「自分の判断基準は強く持っているから、それは傍から見たら一般の社会通念とは外れたものかもしれない。しかしそれが問題だとは思わない。自分のやっていることは我儘な行為かもしれないが、自分にとってのいちばんの『法』は、自分の考え方には忠実であるべきということだ」（山野井）

これこそが彼らの価値観のカナメであって、寄って立つところでもあるのだろう。

※「＊」がついた注および補足はダイジェスト作成者によるもの

■コメントby SERENDIP

冒険者たちが命を賭す本来の「冒険」と、人々が日常的に比喩として使う「冒険」という語の意味が大きく異なるのは間違いない。極限の世界に身を投じる冒険者たちの心理は、常人に簡単に理解できるものではないだろう。それでも、一瞬でも彼らの体験や心の内を想像してみることは、謙虚に日常を省みる機会となり、また小さな挑戦に一歩を踏み出す背中を押してくれる。冒険者たちの真剣な生き様を知り、憧れ、励まされるからこそ、私たちは自分のささやかな挑戦を、冒険に喩えたくなるのではないだろうか。

