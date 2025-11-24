◇ベルギー1部 シントトロイデン2―1ルーベン（2025年11月23日 ベルギー・ルーベン）

シントトロイデンが敵地のルーベン戦に2―1で競り勝ち、今季2度目の3連勝を記録した。DF畑大雅の左からの折り返しが相手のハンドを誘ってPKを獲得。これをMF伊藤涼太郎がふわりと浮かせるチップキックで決めて前半21分に先制した。

2分後にも攻撃参加した畑が右膝を痛めて倒れ込み、交代を強いられるアクシデントもあったが、MF山本理仁のアシストで前半41分に加点した。同アディショナルタイムに失点したが、そのまま2―1で逃げ切った。

伊藤は意表を突いたPKに関し「狙ってはいなかったですけど、ボールをセットして助走に入った時に（チップキックを）しようかなと」と説明。今季5得点としたが「流れの中から得点、アシストできるようにもっと自分のプレーに磨きをかけないと。もっともっと成長しないといけない」と訴えた。4位をキープしたチームに関しては「リーグ戦は続く。もっともっと上を狙っている。もっともっと上に行けるようなチームと思っている」と今後を見据えた。

シントトロイデンはGK小久保玲央ブライアンとDF谷口彰悟、山本がフル出場。畑は前半28分で退き、伊藤は後半32分まで出場。FW後藤啓介は後半44分までプレーし、FW松沢海斗は後半33分から出場した。ルーベンのDF明本考浩はフル出場し、DF大南拓磨は出場機会がなかった。