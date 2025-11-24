国民的アイドル「嵐」のラストコンサート「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」の日程が11月22日、発表された。2026年3月の北海道を皮切りに全国5大ドームをめぐり、同年5月31日の東京ドームでラストを飾る全15公演だ。

ファン思いで知られる嵐は、活動終了発表前後でファンクラブ会員を区別。発表前から入会している古参の会員のみ抽選申込の権利が発生する。そして今回さらに、転売防止を含めた顔認証システムも導入し、本当に嵐のファンでなければコンサートに入場できないシステムを構築しているという。

ファンは早くもホテル予約に殺到。特に札幌はドームでコンサートがあるたびにホテルが足りないことで問題になっているだけに、早々に予約が埋まっているという。「当たるかどうかわからないけど、とにかく部屋を確保して、会場そばに行きたいと思うファンが多い」（芸能誌編集）。現在ドームツアー開催中のSnow Manについても、ファンのホテル難民化が問題になっているだけに、嵐のラストツアーでもホテル難民が相当数出るのではともっぱらだ。

コンサートチケットのプレミア度、入場規制、松本潤（42）の演出、コンサートグッズなど気になることは盛りだくさん。二宮和也（42）、櫻井翔（43）、相葉雅紀（42）が既婚者かつパパになっただけに、今までにないようなベビーにも使えるグッズも発売されるのではないかという期待も高まっている。

さらに、嵐は26年末まで活動するのではと淡い期待を抱くファンもまだ大勢いる。テレビ出演などツアー日程以外の出演情報がないため、ヤキモキは収まらない。そこで気になるのが、年末のNHK紅白歌合戦である。

「白組が3組少ないと言われてきた1枠が『嵐』で確定との見方は強い。とはいえ、実現したとしても、問題は演出です。セットの規模や応援出演するタレントなど、NHKの入れ込み具合がどのくらいかが未知数ですから」（テレビ関係者）

「嵐」最後の“狂騒曲”はまだ始まったばかりだ。

