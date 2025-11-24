大相撲・浅香山部屋の公式インスタグラムが２３日、新規投稿され、元大関・魁皇の浅香山親方の充子夫人が弟子達にサプライズで誕生日を祝福される様子を公開した。

大きな誕生日ケーキを手に涙ぐむ充子夫人。投稿では「福岡入りした女将の２０日遅れのサプライズｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙをした弟子達」とつづられた。今月２日の誕生日にはすでに福岡入りしていたため、２０日遅れの祝福となった。

「久しぶりに会う子供達（弟子達）のサプライズに涙、涙の女将なのでした 女将にとってホントに可愛い子供達です」とつづった充子夫人。ファンも「女将さんうれしそうでこちらまでハッピーな気分になりました とても優しい息子たちだわ」「浅香山部屋、本当に温かな雰囲気ですね」「本当に素敵なお弟子さん達、写真から伝わってきます」「いつもおかみさんは明るくてお綺麗で優しくてお弟子さん達＆浅香山親方もお幸せですね」「もらい泣きしてます」と書き込んだ。

浅香山親方と女子プロレスラーだった充子夫人は１９９９年に結婚。結婚が報じられた前年には親方が「一緒にいて落ち着ける人。疲れない人ですね」とデイリースポーツの取材に語っていた。女将として部屋を支える充子夫人。弟子達から慕われていることを物語るシーンだった。