¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ç¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤ë¡Ö°Û¿§¤ÎÍî¸ì²È¡×¤¬¡¢Åì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤òÍî¸ì¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¤·¤¿¥ï¥±
¡½¡Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡Ø¥¨¥Ã¥¸¤Ê¿Í¡¹¡Ù¡Ï¡½
¼«¤é·îÂå¡Ê¤µ¤«¤ä¤¡Ë¤òÄæ¤ê¡¢Ãúñþ¡Ê¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡Ë¤ò·ë¤Ã¤Æ¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤ë°Û¿§¤ÎÈ¸²È¤¬¤¤¤ë¡£·ÝÎò25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢Ìó1¤«·î¤ò¤«¤±¤ÆÅì³¤Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½É°ìÀÊ¤ÎÍî¸ì²ñ¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ò¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¨¡¨¡
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÈ±¤ò¿¤Ð¤·ÃúñþÆ¬¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Á¤Ã¤È¤â¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Íî¸ì²È¤¬¤¤¤ë¡£Î©Àî»Ö¤ÎÊå¤ÎÆóÈÖÄï»Ò¤Ç¡¢¿¿ÂÇ¤ÎÎ©Àî»Ö¤ÎÈ¬¤À¡£Ãúñþ»Ñ¤Ç¡Ê¢¨1¡ËÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤òÆ§ÇË¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½É¤ÇÍî¸ì²ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ä©Àï¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ãúñþ¤Ç¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤¤ÈÀë¤¦Ìî¿´²È¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦ÄïÄï»Ò¤Î¡Ê¢¨2¡ËÎ©Àî»Ö¤Î½Õ¡£
¢¡¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Íî¸ì²È¡¢Åì³¤Æ»¤ò¤æ¤¯¡ª
¨¡¨¡·»¤µ¤ó¡¢Åì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤ÎÎ¹¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤Î²ñ¤â¡¢¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢´ØÆâ¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»Ö¤ÎÈ¬¡¦»Ö¤Î½ÕÆó¿Í²ñÄ¾¸å¡Ë¡£¡ÖÍî¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÈÆ±¤¸È±·Á¤Ë¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÃúñþ¤Ë¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
»Ö¤ÎÈ¬¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£Æü¤«¤±¤¿¡ÖÆóÈÖÀù¤¸¡×¤ä¡Ö»þ¤½¤Ð¡×¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¡Öñþ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÏÃ¤¬¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢¸ÅÅµ¤Ê¤ó¤À¤±¤É»þÂåÇØ·Ê¤¬¾¼ÏÂ½é´ü¤Î¥Í¥¿¤È¤«¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡©
»Ö¤ÎÈ¬¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö³Ø¹»¡×¡Ö±ôÉ®¡×¤Ê¤ó¤ÆÃ±¸ì¤¬È¸¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ãúñþ¤Î¤»¤¤¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È°ì½Ö¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö»û»Ò²°¡×¤È¤«¡ÖËÏ¡×¤È¤«¤ËÄ¾¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£ËÍ¤¬¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁÛÁü¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£Íî¸ì¤Ã¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÁÛÁü¤µ¤»¤ë·Ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃË¤¬½÷¤ò±é¤¸¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤éÇÉ¼ê¤ÊÈ±¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êý¸þÀ¤Ï°ã¤¨¤É¡È´ÑµÒ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
»Ö¤ÎÈ¬¡§È¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢ÁÛÁüÎÏ¤¬Áö¤ê¤À¤¹¤«¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡Ê¢¨3¡Ë²È¸µ¤Ï¥»¥¥»¥¤¥¤¥ó¥³¤ß¤¿¤¤¤Ê¿§¤ÎÆ¬¤·¤Æ¥Ð¥ó¥À¥Ê¤·¤Ê¤¬¤é¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£
¢¡Åì³¤Æ»¤ò500ÒÊâ¤¤¤Æ¡¢Áý¤¨¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï200¿Í
¨¡¨¡ñþ¤ò·ë¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹âºÂ°Ê³°¤Ç¼þ°Ï¤ÎÂÖÅÙ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»Ö¤ÎÈ¬¡§¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¹âºÂ¤À¤ÈÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢³¹Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤Ê¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ÀõÁð¤Ê¤ó¤«Êâ¤¤¤¿¤é¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
»Ö¤ÎÈ¬¡§²¶¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÃúñþÃË¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡¢¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤ËÆù¤òÅê¤²Æþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³§¤µ¤ó¥¹¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»°¼Òº×¤ÇÁ´¿È¤ËÆþ¤ìËÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ã´¤®¼ê¤Ë¡Ö¤½¤ìÃÏÌÓ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ï¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¥¢¥Ê¥¿¤Î¤Û¤¦¤¬¤¹¤´¤¤¤À¤í¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î´Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¼ã¤¤2¿ÍÁÈ¤¬¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ó¤À¤è¡£Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿²ñÏÃ¤¬¡Ö¤¢¤ì¤¼¤Ã¤Æ¤§¡Ê¢¨4¡ËÃúñþ¤Ç¥È¥¤¥ì¤Î¥¹¥Ã¥Ý¥ó¤òÆ¬¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ëTikToker¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÏÏÃ·Ý°ì¶Ú¤À¤è¡£»Ö¤ÎÊå°ìÌç¤Î¿¿ÂÇ¤À¤¾¡×¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸å¤Ç¡ÖÃúñþ¡¢¥¹¥Ã¥Ý¥ó¡×¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¤½¤Î¿Í¤Ï400Ëü¿Í¤â¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡·»¤µ¤ó¤ÏÅì³¤Æ»¤ò500ÒÊâ¤¤¤ÆÁý¤¨¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬200¿Í¡©
»Ö¤ÎÈ¬¡§¤¦¤ë¤µ¤¤¤è¡£¿¤Ó¤·¤í¤À¤è¡¢¿¤Ó¤·¤í¡£
¨¡¨¡¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤òÍî¸ì¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¤·¤è¤¦¡×¤ÈºÇ½é¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤·¤¿¤«¡£
»Ö¤ÎÈ¬¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë·Ú¤¤»×¤¤¤Ä¤¤ÇÃúñþ¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ¬¤ÇÅì³¤Æ»Êâ¤¤¤¿¤éÀäÂÐÌÌÇò¤¤¤è¤Ê¡×¤È¤Ï¤½¤Î»þ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£Åö½é¤Ï¥Ð¥º¤é¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁ´¤¯¥Ð¥º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¼«Á³¤Ë¥Ï¥²¤Æ²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤µ¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë»Õ¾¢¤«¤é¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Ãúñþ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë²¿¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤ÏÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤òÊâ¤¤¤ÆÍî¸ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¤Í¡£
