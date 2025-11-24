¡Ú¤¶¤ó¤³¤¯¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¿¿Íý¡Û»ñ»º1000²¯±ßÄ¶¤ÎÂçÉÙ¹ë¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë¤Ò¤È¸À¡×
¤«¤Ä¤Æ¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÂçÉÙ¹ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀÐÌý²¦J¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥²¥Æ¥£¡£Èà¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ280ËüÖ¤ÎÂç¹ëÅ¡¡£¤·¤«¤·¡¢ìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Êë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤Î¸ý¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¤ª¶â¤Î»È¤¤¤³¤Ê¤·Êý¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿À¤³¦ÅªÏÃÂêºî¡Ø¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¡¡1ÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö¤ª¶â¡×¤ò¤É¤¦»È¤¦¤Ù¤¤«¡©¡Ù¤Î°ìÀá¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ë¾å¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë¶â»ý¤Á¡×¤¬ËÜÅö¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î
ÀÐÌý²¦¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¼Â¶È²È¤ÎJ¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥²¥Æ¥£¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ»ñ»º¤¬10²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎÂçÉÙ¹ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
1963Ç¯¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥²¥Æ¥£¤Ï700¥¨¡¼¥«¡¼¡ÊÌó280ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡¢72¼¼¤òÍ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥È¥ó¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¾ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾ë¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÂç¹ëÅ¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢·å°ã¤¤¤Ë²ÚÎï¤ÊÅ¡Âð¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥²¥Æ¥£¤Ï¡¢¸½Âå¤Î²¦ÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤È²¿ÅÙ¤â¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤ëÄøÅÙ¤ÎÅú¤¨¤·¤«ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£µðÉÙ¤òÃÛ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤¬´î¤Ó¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤òÁ¢¤Þ¤·¤¯»×¤¦¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¥²¥Æ¥£¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤Åú¤¨¤À¡£¥²¥Æ¥£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂçÉÙ¹ë¤ä¡¢Îò»Ë¾å¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤Î¤³¤È¤òÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬Á¢¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÉÏ¤·¤¯¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
»´¤á¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤À¡£
Â¿¤¯¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢¤ª¶â¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë
»ä¤¿¤Á¤¬¿ÍÀ¸¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÈÌµ´Ø·¸¤À¡£¤ª¶â¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Î»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ï¡¢¿É¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÇÐÍ¥¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Ï¼«ÅÁ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÏ¤·¤¯¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¾Íè¡¢¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿³Ú´ÑÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ï¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£½½Ê¬¤Ê¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ¤Ê¬¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¡¡1ÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¡Ö¤ª¶â¡×¤ò¤É¤¦»È¤¦¤Ù¤¤«¡©¡Ù¡Ê¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ï¥¦¥»¥ëÃø¡¦»ùÅç½¤Ìõ¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·µ»ö¤Ç¤¹¡Ë