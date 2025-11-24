「出戻りの罪悪感」41歳男性、年収250万円、実家暮らし。親に「甘えてしまっている」と感じるワケ
「実家暮らし」を選ぶ人たちの背景とは。例えば、お金のことだったり、家族のサポートが必要だったり、そもそも1人で住む必要がないと感じていたりと、それぞれ事情はさまざまです。
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、長崎県長崎市在住・41歳男性のエピソードを紹介します。
職業：会社員（士業事務所勤務／事務系）
在住：長崎県長崎市
家族構成：両親、自分（計3人）
世帯年収：父250万円、母100万円、自分250万円
実家の間取り：4K
交際費：特に決まった額はなし
毎月のお小遣い：5万円未満
毎月の貯金額：3万円程度を目安
貯金総額：70万円弱程度（急な出費はここから出すので、変動はあります）
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところ予定なし」と話し、将来的な恋愛や結婚願望については「あります」と回答しました。
「毎月いくばくかの決まった額を生活費として家（親）に納めることで、どこかで感じてしまっている『出戻りの罪悪感』を薄めている感覚でいます」と話してくれました。
実家暮らしで苦労していることは、「自分が育った実家とはいえ、やはり気まずさや申し訳のなさは感じています」と、両親への思いを吐露。
「自室はあるものの、完全にプライベートな空間・時間が担保されるかというと、そうでもない部分もあるので、気を遣うべき場面が発生してしまうのは不便な点であり、住まわせてもらっている身分とはいえ、そこに関しては苦労していることかもしれません」と続けました。
お金に関する悩みについては「金銭面においてもだいぶ甘えてしまっている部分があるので、そこはすぐにでもクリアにしていきたいと思っています」とのこと。
家庭という最も身近な場所だからこそ、居心地のよさと窮屈さの両方が共存しているように感じられます。そんな複雑な思いを受け止めながら、一歩ずつ自分らしい生活を模索しているようでした。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
