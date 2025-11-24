日本産水産物の「輸入停止」１７２社に影響か…帝国データ調査、「中国依存」減らす取り組みも
帝国データバンクは、中国による日本産水産物の事実上の輸入停止が、国内の水産関連会社１７２社に影響する可能性があると発表した。
１０月時点で対中輸出を手がける日本企業９２５０社のうち、水産関連会社は１７２社（１・９％）あった。中国で人気を集めているナマコ加工品やホタテ、スケトウダラを取り扱う企業が多かった。全体の約４割は、自動車や家電などの「機械・設備」関連の企業が占めた。
中国政府は２０２３年８月、東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出が始まったことを受け、日本産水産物の輸入を禁止した。今月上旬に約２年ぶりに輸入を再開したが、その後、再び「輸入停止」に踏み切った。
水産物の輸出企業は、中国が２３年８月に輸入を禁止した後、米国や東南アジアなどの市場を開拓して「中国依存」を減らす取り組みを進めてきた。
帝国データバンクは今回の措置について、「冷静な対応を行う企業は多いとみられる。２３年当時のようなショックにまでは至らない可能性もある」としている。一方、今後、日中関係がさらに悪化すれば、輸入の規制範囲が広がる事態も想定されるとし、「影響を受ける企業の数が増える可能性もある」とも指摘している。