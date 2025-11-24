韓国ドラマ「美女と純情男」第1話〜第4話【あらすじ＆相関図】
11月25日（火）あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）がスタート！
【STORY】
子役からトップスターに上り詰めた女優ドラ（イム・スヒャン）は、お金に執着する母ミジャ（チャ・ファヨン）に振り回されながらも順調なキャリアを築いていた。
そんなある日、ドラは破格の契約金を提示され、あるドラマへの出演を決める。
ドラマ制作が始まり、失礼な言動が原因で嫌っていた助監督ピルスン（チ・ヒョヌ）の誠実な態度を見たドラは、やがて彼に好意を抱き始める。だが実は、ピルスンの正体はドラの初恋の人で…！？ ピルスンは、祖父にひどい仕打ちをしたドラの母を家族中が憎んでいることもあり、ドラには初対面のフリを通していた。
一方、財閥の御曹司ジンダン（コ・ユン）は、偶然の出会いで一目ぼれしたドラに接近しようとドラが出演するドラマに多額の投資をしていた。
やがてジンダンからドラへの猛アピールが始まり、高価な贈り物を目の当たりにしてお金に目がくらんだミジャは2人がつきあうように仕向ける。しかし、そこからドラに転落の影が忍び寄り…。
「テレ東プラス」では、11月25日（火）〜11月28日（金）放送、第1話〜第4話のあらすじを紹介する。
【11月25日（火）放送 第1話】
子役を目指すドラは、多額の借金を抱える母ミジャのせいで、兄弟たちと共に苦労ばかりの生活を送っていた。
そんなある日、借金取りがミジャを捜しに家に押しかけ、弟ドジュンが連れ去られそうになる。ドラたちはミジャと共に夜逃げしたが、ソウルの新居で憧れの高校生デチュンと再会する。
ところが、彼が年上の恋人と一緒にいるところを目撃。ショックを受けたドラは、母親に言わない代わりに恋人とはもう会わないようデチュンに約束させるが…。
【11月26日（水）放送 第2話】
デチュンが恋人のジョンミをバイクに乗せて走っているところを目撃したドラは、デチュンの母ソニョンに告げ口をする。
ジョンミとの交際を猛反対されたデチュンは、家族に反抗的な態度を取る。すると見かねたクムジャがデチュンの出生の秘密について口を滑らせてしまう。自分が捨て子だったと知ったデチュンは、ソニョンの親友であるスヨンに会いに行き、ソニョンから実の両親について何か聞いてないかと尋ね…。
【11月27日（木）放送 第3話】
お金がなく食糧が買えないミジャはソニョンの家に忍び込み、盗みを働こうとする。その現場を見つけたソニョンとクムジャはミジャをとことん責めるが、ソニョンの父ジュンソプは、自分が持っていけと言ったんだとミジャをかばう。
盗みを働いたことを知ったドラから問い詰められたミジャは、置手紙を残して家出しようとする。
そんな中、ジュンソプが女性と抱き合っているのをバスの中から見かけたクムジャは、そのことをソニョンに伝えるが全く相手にされない。
【11月28日（金）放送 第4話】
ドラは不良に絡まれたとウソをついてデチュンを遊園地に呼び出すが、ウソをついたことを責められる。まったく相手にされないドラが泣き出すと、デチュンはドラが二十歳になったら話し合おうとなだめる。
一方、クムジャは急に羽振りがよくなったミジャを怪しむ。すると、ジュンソプがミジャに大金を渡していたことが発覚。ソニョンはミジャに、父をだましたのかと詰め寄るが、ミジャは借りただけだと言って憤慨する。
その後、ジュンソプからミジャへの気持ちを聞いて納得しかけるソニョンだが、後ろめたいミジャは暴言を吐き…。
出演者
コ・ピルスン／コ・デチュン：チ・ヒョヌ
パク・ドラ／キム・ジヨン：イム・スヒャン
ペク・ミジャ：チャ・ファヨン
コン・ジンダン：コ・ユン
脚本・演出
【脚本】
キム・サギョン「紳士とお嬢さん」「たった一人の私の味方」
【演出】
ホン・ソック「たった一人の私の味方」
