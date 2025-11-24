【ほっこり】虫の知らせならぬ“牛の知らせ”→深夜の救出劇に9万いいね「大変だけどかわいい」【ママリ】

虫の知らせかなと牛舎に向かうと…目に飛び込んできた光景に9.9万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、田中一馬 但馬牛農家の精肉店・田中畜産(@tanakakazuma)さんの投稿したお写真です。皆さんは「虫の知らせ」を感じたことがありますか？何となくの悪い予感とは意外と当たるものです。





牛飼いの・田中一馬 但馬牛農家の精肉店・田中畜産さんはある日ふと午前3時に目が覚めます。分娩誘起かけた牛がいたことを思い出し、虫の知らせかなと牛舎に。目に飛び込んできた光景に「こっちかー！虫の知らせはこっちかー！」と、何やら【牛の知らせ】だったようで…？

ふと午前3時に目が覚めて、そう言えば分娩誘起かけた牛がいたわと。これって虫の知らせかなと牛舎に行ったんだけど。目に飛び込んできたのは餌箱にハマって動けなくなってる6ヶ月齢の子牛でした。こっちかーーー！！虫の知らせはこっちかーーー！！！マジで見つけて良かった。おやすみなさい

田中さんの目に飛び込んできたのは餌箱にハマって動けなくなっている6か月齢の子牛でした！すっぽりときれいにハマってしまっていますね、さらに時間が経つと弱っていたかもしれないので見つかって良かったです。田中さんの言葉からほっとした気持ちが伝わり、心がぽかぽかしました。



この投稿には「子どもが突拍子もない事しでかすのは、ヒトも牛も同じなのねw」「ハマってる本人大変だけどかわいい…」といったコメントが寄せられていました。子どもとは、どの生き物でも目を離せないものなのかもしれませんね。虫(牛)の知らせとは、不思議なものだと改めて感じたエピソードでした。

【爆笑＆神対応】小学生の「お母さん！」呼び間違えに、先生がまさかの名言11万いいね！

ご紹介するのはイナダシュンスケ(@inadashunsuke)さんが投稿したあるエピソードです。学生時代の思い出の中には、後々まで忘れられないハプニングを経験した方もいるでしょう。時にはうっかり発した言葉が、思わぬ笑いを生むことも。



幼少期のイナダシュンスケさんはある日、先生に何気なく話しかけようとしたとき、思わず「おかあさん」と呼んでしまったそうです。しかも、相手は男の先生。笑いが起きる教室で、恥ずかしさを抱えるイナダシュンスケさん。そこを先生が素晴らしい形でフォローしたことで、予想外の展開に…

小学生が先生に「おかあさん」と呼びかけてしまう、という定番の失敗があるけど、それを実際にやらかしてしまった一人が僕です。しかも男の先生に。

しかし先生は失笑が起こる教室に向かって、



「何がおかしかとや。先生はみんなのお母さんじゃっど！」



と、なかなか強引なフォローをしてくれました

先生の一言で、教室中が一瞬で笑いに包まれて、一気に和やかな雰囲気になったことでしょう。先生のユーモアに助けられ、恥ずかしさも和らいで、イナダシュンスケさんもホッとされたのではないでしょうか。



この投稿には「即興で自分を笑いのネタにして誰かを守れるのカッコ良い」「先生が味方してくれた、その事実が大事です」「めちゃくちゃええ先生やん」などのリプライが寄せられていました。



どんなに恥ずかしい失敗も、それを包み込んでくれる人がいれば、よい思い出になりますね。子どもを傷つけず、むしろ笑顔に変えれくれるような先生に出会えたことは、生徒にとって何よりの財産になると思います。今となっては誰もが思い出して笑える、心温まるエピソードでした。

「さいこうかよ」自宅映画鑑賞ガチ勢の【神セット】が10万いいね！

ご紹介するのは、楽(@oumaiga10)さんの投稿したお写真です。昨今では映画館だけでなく、自宅からでも動画配信サービスを使って映画が楽しめるようになりました。よりリラックスして見られるのがいいですよね。



投稿者・楽さんは、「見よ、この完璧セットを」と一枚の写真を投稿しました。自宅で映画を最大限楽しむためのセットに、映画が始まる前のあの高揚感が呼び起されます。映画は見る前から始まっているのかもしれませんね！

見よ、この完璧セットを

お写真を見た瞬間に、すぐにでも同じようにやりたくなってしまいました…。食事にビールと枝豆。まさに至福の時間です。映画を見ながらこういった食事セットは、自宅しか味わえません…。冒頭の会社クレジットが表示されると、「今から始まるんだ」とわくわくしてきますよね。



この投稿には「生きる喜びの原点ってこういうのだよな」「こういうの大好き」といったコメントが寄せられていました。好きな食事と飲み物を用意し、カーテンを閉め、薄暗くすれば贅沢な空間のできあがり。今日、明日にでも試したくなってしまう、素晴らしい投稿でした。

