ドジャースのＪ・ドライヤー投手（２６）が２３日（日本時間２４日）までに自身のインスタグラムを更新し、プロポーズに成功したことを明かした。

「Ｍａｄｅ ｉｔ ｏｆｆｉｃｉａｌ」と婚約が「正式になった」と記し、雄大な大自然の中でひざまずき、指輪を渡す瞬間や彼女を抱き上げるシーンなどを公開した。

ドライヤーはメジャーデビューを果たした今季、６７試合（５先発）で３勝２敗１０ホールド４セーブ、防御率２・９５を記録。いかなる場面でもマウンドに上がることができる貴重な左腕として球団史上初のワールドシリーズ制覇に大きく貢献した一人だ。

ルービックキューブを持ち歩き、チーム断トツの約１３秒で完成させることができる天才でもある。クラブハウスのロッカーは佐々木朗希投手（２４）の隣で、大谷翔平投手（３１）も２つ隣となっている。ドライヤーにとって大谷は憧れの存在だといい、４月には大谷のサヨナラ弾でメジャー初勝利をマーク。試合後には勇気を振り絞り、記念球に大谷のサインをおねだりしたこともあった。

そんな左腕のことを大谷も認めており、７月のオールスター前日取材では「ここまでですごいと思った選手」を聞かれ、「ジャック（ドライヤー）とカスペリアスはチーム全体を見た時にどこでも投げてくれて、いつでも抑えてくれる。すごくいい役割を果たしてくれることが多いので、僕の中ではその２人かなと思います」と前半戦の“ＭＶＰ認定”をしたほどだった。