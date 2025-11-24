「鳥貴族」をカフェ利用ってどうなの？“噂のチュロス”は絶品だったけど、正直“残念”と感じたワケ
「トリキ」の愛称で親しまれる焼き鳥チェーン「鳥貴族」。全品税込390円で、国産鶏肉を使った焼き鳥が人気です。昨年からコーヒーの販売も開始し、ホットドッグとのコンボ「鳥貴ドッグ」など、カフェ的な期間限定メニューも展開中。
そして今年10月、新たに「チュロス」の販売がスタート。小腹が空いたときにぴったりのスイーツで、コーヒーとの相性も抜群です。焼き鳥だけでなく、カフェ利用としても楽しめる新展開に注目が集まっています。
販売開始直後からSNSでは「鳥貴族のチュロス、マジでうまい」「びっくりするくらい美味しい」と話題に。コーヒーの評判も上々で、「トリキをカフェ利用しちゃった」という投稿も目立ちます。これは試してみたくなりますね。
※本内容は筆者の個人的な見解を含みます
◆いざ、トリキをカフェ利用！
さっそく鳥貴族をカフェ利用してみました。
筆者が訪れた店舗は16時オープンで、16時〜17時は夕食にはまだ少し早めの時間帯。ちょっと休憩して軽く何か食べるにはぴったりです。
この日はコーヒーとチュロス、そしてせっかくなのでハート（ハツ）もひとつオーダーしました。
結論から言うと…鳥貴族のカフェ利用は少し残念。でもチュロスは別格！が、筆者の感想でした。
詳しいレビューと共に、理由をご説明していきます。
◆ホットコーヒーのお味は…うーん
まず、筆者はホットコーヒーを注文。ほかには「アイスコーヒー」「アイスカフェラテ」「アイスウィンナーコーヒー」といったメニューがありました。
ほどなくしてホットコーヒーが到着。初めてのトリキのコーヒー、味はいかに…？
率直な感想は、マイルドで飲みやすい一方、少し薄めでした。メニューには「厳選深煎り焙煎豆を使用し、香り高いエスプレッソをブレンド」とありますが、苦味は控えめ。おそらく筆者が提供されたものはお湯が多めで、少し物足りなさを感じるコーヒーでした。
◆トリキのチュロ…うま！！
続いて注文したのは、トリキのチュロ「メイプルシュガーチュロ 〜ホットチョコソース添え〜」。
オリジナルチュロにメイプルシュガーをまぶし、温かいチョコレートソースが付いた一品です。7本入りでボリュームも十分。いざ実食！
揚げたてなのでサクサク、チョコレートに浸すとチュロの油がじゅわっと口の中に広がります。カロリーは気になるものの、その美味しさは格別。SNSで話題になるのも納得です。期間限定商品ですが、レギュラー化してほしいと思うほどでした。
◆ノンアルコールのドリンクメニューが豊富！
今回はホットコーヒーを注文しましたが、ソフトドリンクのメニューも充実しています。
定番のウーロン茶やコーラに加え、コーヒーやオリジナルクラフトジュース（「ミックスジュース」や「大人のホットジンジャー」など）もあり、ノンアルコールドリンクの選択肢が豊富です。
筆者自身あまりお酒を飲まないため、アルコール以外のメニューが多いのは嬉しいポイント。お酒を飲まない方でも楽しめるお店なので、カフェ利用としても高評価です。
◆コスパが良いとは言えない…
しかし、これまで鳥貴族は「コスパ最強！」という印象が強いお店でしたが、現在は全品税込390円均一。ギリギリ300円台という価格です。
コーヒー好きの筆者としては味にこだわりたいところですが、390円はタリーズのSサイズ（税込390円）と同じ価格帯。ドトールのLサイズやスタバのSサイズ（税込380円）より10円高く、コーヒー単体のコスパは特別良いわけではありません。
ハツも注文しましたが、一本あたり195円でほぼ200円。焼き鳥としては特に安いわけではありません。
一方で、チュロスは7本入りでクオリティも高く、価格・内容ともに納得のコスパ。今回のカフェ利用での一番の収穫は、間違いなくチュロスでした。
総合的に見ると、鳥貴族のカフェ利用は正直少し微妙。コーヒーには期待したほどの満足感は得られませんでした。しかしチュロスは絶品で、価格・クオリティともに満足できる内容です。特に「メイプルシュガーチュロ 〜ホットチョコソース添え〜」は期待を裏切らない美味しさ。期間限定商品なので、気になる方はぜひ早めに試してみてください。
＜文／まなたろう＞
【まなたろう】
多岐にわたって興味があるアラフォーライター。コーヒーが好きでコーヒーソムリエ資格取得。海外に12年ほど住んでいたため、英語はそこそこ堪能。
