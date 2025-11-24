IVE・INI・ Stray Kidsら「2025 KGMA」場面写真＆ハイライト映像公開 Huluでは日本語字幕版を独占配信【モデルプレス独占カットあり】
【モデルプレス＝2025/11/24】11月14日・15日に行われ、Huluで国内独占ライブ配信された「2025 Korea Grand Music Awards（以下、2025 KGMA）」の日本語字幕版が、Huluで独占配信開始。あわせて、圧巻のステージを捉えた豪華写真とハイライト映像が公開された。
タイトル：「2025 Korea Grand Music Awards（KGMA）」
11月14日〜ARTIST DAY〜、11月15日 〜MUSIC DAY〜
レッドカーペット・授賞式Huluにて見放題独占配信中
※日本語字幕版、同時通訳版選択可
【司会】
ナム・ジヒョン／アイリーン（Red Velvet）※11月14日（金）のみ／NATTY（KISS OF LIFE）※11月15日（土）のみ
【アーティスト】
■11月14日（金）
ATEEZ／BOYNEXTDOOR／THE BOYZ／ALLDAY PROJECT／CRAVITY／FIFTY FIFTY／MEOVV／KiiiKiii／INI／WOODZ（チョ・スンヨン）／Xdinary Heroes／イ・チャンウォン／パク・ソジン／SMTR25
■11月15日（土）
Stray Kids／IVE／fromis 9／P1Harmony／KISS OF LIFE／UNIS／NEXZ／KickFlip／CLOSE YOUR EYES／Hearts2Hearts／AHOF／IDID／BTOB／SUHO（EXO）／LUCY／チャン・ミンホ
【俳優】
カン・テオ／コン・スンヨン／クォン・ユル／キム・ダン／キム・ドヨン／キム・ドフン／キム・ミンソク／キム・ヨハン（WEi）／ムン・チェウォン／パク・セワン／ペ・ヒョンソン／ビョン・ウソク／ソ・ウンス／シン・スンホ／アン・ヒョソプ／オム・テグ／ ヨンウ／オン・ソンウ／ユン・ガイ／イ・ソル ／イ・セヨン／イ・ヨルム／ジュヨン／チョン・ジュンウォン／チェ・ソアン／スヨン（少女時代）／チェ・ユンジ／チュ・ヨンウ／ハヨン
■「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN day1」
■「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN day2」
12月19日（金）配信予定
■「2024 KBS Global Festival in KOREA」
12月20日（土）配信予定
【Not Sponsored 記事】
◆「2025 KGMA」の日本語字幕版配信決定
2025年末のK-POPアワードシーズンの幕開けを飾ったこの華やかな授賞式は、2025年活躍したアーティストたちによる圧巻のパフォーマンスや感動的な受賞スピーチが繰り広げられ、多くのファンを魅了した。Huluのライブ配信では、その熱気や興奮がリアルタイムで届けられ、視聴者たちが特別な時間を共有。無数の歓声と感動の余韻を残し、惜しまれながらも盛況のうちに幕を下ろした。
◆「2025 KGMA」場面写真一挙公開
「2025 KGMA」当日を彩った感動的な瞬間を捉えた写真を一挙公開。特別な瞬間を切り取った写真では、受賞者たちがトロフィーを手に語る喜びの表情や、圧巻のパフォーマンスで観客と一体となって盛り上がった会場の臨場感が伝わってくる。 さらに、「2025 KGMA」の特別ハイライト映像も解禁。授賞式やレッドカーペットでの印象的な名場面を厳選し、感動と興奮に満ちた瞬間を余すところなく届ける。当日の感動をもう一度味わえる内容となっている。
今回Huluでは、「2025 KGMA」出演の豪華アーティストたちによるインタビュー映像も独占配信中。第1弾は、「Hulu Japan人気賞」を受賞したNEXZや、今回最多賞となる5冠を達成したStray Kids、日本から世界に活躍を広げるINI、韓国国内外で絶大な支持を集めるIVEなど、注目のアーティストにインタビューを敢行。授賞式の舞台裏で語られた、受賞の喜びや今後の活動への意気込み、ファン愛に溢れたメッセージなどを届ける。さらに、ほか出演アーティストのインタビュー映像も順次独占配信予定。加えて、出演者のサイン入りCDのプレゼントキャンペーンも実施予定。詳細は後日発表される。
◆Stray Kids・INIら出演“2024年末大型イベント”、Huluで配信
「2025 KGMA」に出演したStray Kids、ATEEZ、INI、BOYNEXTDOOR、CRAVITY、KISS OF LIFEらも登場した2024年末の大型イベントが、Huluで配信されることが決定。2024年を彩った人気K-POPアイドルが集結した、2024年12月に福岡開催の「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN」2日間の未公開シーンを含めた完全版を12月19日から配信。また、年末恒例の大型音楽祭である、韓国KINTEXで開催された韓国公演「2024 KBS 歌謡祭 Global Festival in KOREA」は、12月20日から配信される。
Huluでは「2025 KGMA」をはじめ、HuluのライブTVチャンネル「KBS WORLD+」にて韓国KBSの人気音楽番組「Music Bank」のライブ放送や、今回配信が決定した年末音楽祭を含め、K-POPアーティストの最新の活動を1年を通じて楽しむことができる。今後も、さらなるK-POP関連のラインナップが続々と登場予定。一層盛り上がりを見せるK-POPシーンをHuluで観ることができる。（modelpress編集部）
◆配信情報
タイトル：「2025 Korea Grand Music Awards（KGMA）」
11月14日〜ARTIST DAY〜、11月15日 〜MUSIC DAY〜
レッドカーペット・授賞式Huluにて見放題独占配信中
※日本語字幕版、同時通訳版選択可
◆出演（予定）
【司会】
ナム・ジヒョン／アイリーン（Red Velvet）※11月14日（金）のみ／NATTY（KISS OF LIFE）※11月15日（土）のみ
【アーティスト】
■11月14日（金）
ATEEZ／BOYNEXTDOOR／THE BOYZ／ALLDAY PROJECT／CRAVITY／FIFTY FIFTY／MEOVV／KiiiKiii／INI／WOODZ（チョ・スンヨン）／Xdinary Heroes／イ・チャンウォン／パク・ソジン／SMTR25
■11月15日（土）
Stray Kids／IVE／fromis 9／P1Harmony／KISS OF LIFE／UNIS／NEXZ／KickFlip／CLOSE YOUR EYES／Hearts2Hearts／AHOF／IDID／BTOB／SUHO（EXO）／LUCY／チャン・ミンホ
【俳優】
カン・テオ／コン・スンヨン／クォン・ユル／キム・ダン／キム・ドヨン／キム・ドフン／キム・ミンソク／キム・ヨハン（WEi）／ムン・チェウォン／パク・セワン／ペ・ヒョンソン／ビョン・ウソク／ソ・ウンス／シン・スンホ／アン・ヒョソプ／オム・テグ／ ヨンウ／オン・ソンウ／ユン・ガイ／イ・ソル ／イ・セヨン／イ・ヨルム／ジュヨン／チョン・ジュンウォン／チェ・ソアン／スヨン（少女時代）／チェ・ユンジ／チュ・ヨンウ／ハヨン
◆関連作品 配信情報
■「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN day1」
■「2024 Music Bank Global Festival in JAPAN day2」
12月19日（金）配信予定
■「2024 KBS Global Festival in KOREA」
12月20日（土）配信予定
【Not Sponsored 記事】