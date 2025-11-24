2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2025年11月20日、自身のインスタグラムを更新。肩出しトップスを合わせたコーデを披露した。

「トリッキーなお洋服大好き」

中川さんは「妹のように可愛いありさちゃんと初の高輪ゲートウェイ」と切り出し、この日はフリーアナウンサーの高階亜理沙さんと一緒だったことを報告した。

そして、肩出しトップスを着こなしたショットなど9枚の写真を投稿。「こういうトリッキーなお洋服大好きで綺麗に着こなせたらいいなぁという思いもあってトレーニングしてます笑」と語った。また、「ま ったりランチできて楽しかったなぁ」と振り返っている。

ちなみに、ハッシュタグでは「#おしゃれは我慢」「#でもこのあとすぐ上着きましたw」とおどけたコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、右肩をのぞかせた黒のトップスに、淡い色合いのルーズなデニムを合わせたコーデを投稿。7枚目の写真では、片手を頬に添え、ランチを前にリラックスした笑顔を見せている。

この投稿には、「カッコイイ」「全部かわいい」「本当に素敵です」「もー可愛いすぎ」「コーデ可愛い」「美人で素敵」「めっちゃくちゃ可愛い〜」といったコメントが寄せられていた。