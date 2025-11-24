Æ´¤ìÂÎ·¿¤ËÊÑ²½Ž¤ZÀ¤Âå½÷»Ò¤¬¥¥Ã¥ºÉþÃå¤³¤Ê¤¹Ìõ
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡§zak¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛZÀ¤Âå½÷»Ò¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ë½÷ÀÅª¤ÊÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò»ý¤ÄTWICE¤Î¥â¥â¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹ZÀ¤Âå½÷»Ò
º£¡¢ZÀ¤Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö»Ò¶¡Éþ¡×¤ò¹¥¤ó¤ÇÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤Ê¤¼¡¢À®¿Í½÷À¤¬»Ò¶¡Éþ¤ò¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Åú¤¨¤Þ¤¹¡£
K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤é¤¯¡¢¶ËÃ¼¤Ë¤ä¤»¤¿ÂÎ·¿¤¬¡Ö¤è¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃÍ¡Ê¿ÈÄ¹¡ÝÂÎ½Å¡Ë120°Ê¾å¡¢BMI¡ÊÂÎ½Å (kg) ¡à ¿ÈÄ¹ (m)¤Î2¾è¡Ë17Á°¸å°Ê²¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°å³ØÅª¤Ë¤Ï¡ÖÄãÂÎ½Å¡Ê¤ä¤»¡Ë¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëÂÎ·¿¤Ê¤É¤¬ZÀ¤Âå¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂÎ·¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃÍ110¡Á120¡¦BMI18.5¡Á21ÄøÅÙ¤Î¡¢É¸½à¤è¤ê¤ä¤äºÙ¿È¤ÇÂÀ¤â¤â¤ä¶»¤ËÅ¬ÅÙ¤ÊÆù´¶¤ò»ý¤ÄÂÎ·¿¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ëKISS OF LIFE¤Î¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤äTWICE¤Î¥â¥â¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½÷À¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¶¦ÄÌ¹à¤À¡£
ZÀ¤Âå½÷»Ò¤¬¤¢¤³¤¬¤ì¤ë½÷ÀÅª¤ÊÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò»ý¤ÄTWICE¤Î¥â¥â¡Ê¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í¡Ë
É®¼ÔºîÀ®
¤³¤Î¡Ö¶ËÃ¼¤Ë¤ä¤»¤¿ÂÎ·¿¡×¤È¡ÖÉ¸½à¤è¤ê¤ä¤äºÙ¿È¤ÇÂÀ¤â¤â¤ä¶»¤ËÅ¬ÅÙ¤ÊÆù´¶¤ò»ý¤ÄÂÎ·¿¡×¤Î2¤Ä¤ÎÂÎ·¿¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤è¤ê¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ô¥ÁT¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥ÁT¤È¤Ï¤Ô¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ä¥Ð¥¹¥È¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼Ì¿¿¤äSNS¾å¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ô¥ÁT¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢10Âå¸åÈ¾¡Á20Âå°Ê¹ß¤Î½÷À¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Å¸³«¤¹¤ëÄÌ¾ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥Ô¥ÁT¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î·çÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÌµÃÏ¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤éÏª¹ü¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤À¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï²Á³Ê¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐSNIDEL¤äWHO'S WHO gallery¤Ê¤É5000±ß¡Á8000±ßÄøÅÙ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿À®½÷»Ò¥È¥ì¥ó¥É¤ËºÆ¤ÓµÓ¸÷
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¿À®½÷»ù¥È¥ì¥ó¥É¡×¤¬ZÀ¤Âå¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ë¡¼¤ä¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢²û¤«¤·¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡È½÷»ùÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÄó¶¡¡§¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ö¥ë¡¼¡Ë
¤³¤ÎÊ¿À®½÷»ù¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎ®¹Ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥Ô¥ÁT¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥ºÉþ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¥Ã¥ºÉþ¤ÏÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥Ô¥ÁT¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¯Ïª¹ü¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢²Á³Ê¤â¼êº¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÎã¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¥Ã¥ºÉþ
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¥Ã¥ºÉþ¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢XL¥µ¥¤¥º¤¬150cmÁêÅö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ZÀ¤Âå¤Î½÷»Ò¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤¬Âç¿ÍÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÃå¤ì¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ã°ÂEC¥µ¥¤¥È¤ÎSHEIN¤ÈÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤ÇÉþ¤¬Çã¤¨¤ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤âÂç¿ÍÍÑT¥·¥ã¥Ä¤¬2000±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤Ï1000±ßÄøÅÙ¤È°Â¤¤¡£
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹½÷À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾åµ²èÁü¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¥¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿½÷À¤Î»²¹Í²èÁü¤Ç¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖUNIQLO¡×¤È¡ÖUTme!¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
UTme!¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥àT¥·¥ã¥Ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ä°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¡¢Ê¸»ú¤Ê¤É¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£
¾åµ²èÁü¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¸ÅÃå¤ò¸¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â
»öÎã¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥¥Ã¥ºÉþ
¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¸ÅÃåÃµ¤·¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¥Ã¥ºÉþ¤òÃµ¤¹ZÀ¤Âå½÷»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥Ã¥ºÍÑ¸ÅÃå¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡ÖÊ¿À®½÷»ù¡×¤ò´°Á´ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¸ÅÃåÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤¬¶Ñ°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤ÎÉþ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÎ¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¤Î¥¥Ã¥º¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹½÷À¡÷l53_27Äó¶¡
ÉáÄÌ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤è¤ê¤â¤ä¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬·ë²ÌÅª¤ËY2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡Á2000Ç¯Âå¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤¿¥®¥ã¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶á¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹Á°¸å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢130¡Á150cmÍÑ¤Î¥¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤êÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ô¥ÁT¥µ¥¤¥º¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡Ê¸Ä¿Íº¹¤¢¤ê¡Ë¡£²Á³ÊÂÓ¤Ï1000±ßÁ°¸å¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬ÄêÃå¤«
ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊºÙ¤µ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊºÙ¤µ¡×¤âÍýÁÛ¤ÎÂÎ·¿¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤«¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Æ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡Êº¸¤«¤éÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø²Ê4Ç¯¡¦µÈÀîË¨°¦¡¢²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô·ÐºÑ³Ø²Ê4Ç¯¡¦»³ÅÄÂçÆóÏ¯)
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¥¥Ã¥ºÉþ¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¥¥Ã¥ºÉþ¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¼«Á³¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÊ¿À®½÷»ù¡×¥È¥ì¥ó¥É¤Î±äÄ¹¤È¤·¤ÆÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÎ·¿¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎºÛ¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢¼ã¼ÔÊ¸²½¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ê¸¶ÅÄ ÍËÊ¿ ¡§ ¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉôUX¥³¡¼¥¹¶µ¼ø¡Ë