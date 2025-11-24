川田将雅騎手「今年はあまりにも流れの悪い1年だったので、皆さんに感謝したい」7年連続11回目のJRA年間100勝達成



川田将雅騎手（c）SANKEI

11月23日（日）、川田将雅騎手（栗東：フリー）が京都1Rで5番ホットシートに騎乗して1着となり、7年連続11回目となるJRA年間100勝を達成した。





川田将雅騎手 コメント

今年も無事に100勝まで勝つことができ、ありがたく思います。あまりにも流れの悪い1年だったので、ずっと流れの悪いままここまで来まして、それでも年間100勝させてもらえたことを本当に心から馬と関係者とファンの皆さんに感謝したいと思います。

（7年連続11回目の年間100勝について）それだけ沢山の有力馬に乗せていただきましたし、もっと勝たないと（プレゼンターを務めた）ルメール騎手とは遥かに差がありますから、また改めて頑張っていきたいと思っています。

朝一からこれだけ沢山のお客さんに来ていただきありがとうございます。今日はGⅠもありますし、この後もビッグレースが続いていきますので、ぜひ今日のように競馬場に来ていただいて、目の前で競馬を楽しんでもらえたらと思います。ありがとうございます。





