こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

撮りためた写真や4K動画、仕事のデータは増える一方。でもクラウドの月額料金は節約したい、という人は多いのではないでしょうか。

そんな悩みを解決してくれるのが、複数デバイスからの同時アクセスできるネットワーク接続型ストレージ「NAS」。

そこで今回は、月額0円でパーソナルクラウドを自宅に設置でき、最大最大60TB対応のストレージ、AIによる写真整理の機能までついた、UGREEN（ユーグリーン）のデスクトップNASキット「NASync DH2300」をご紹介します。

そもそもNASってなに？

「NAS」とは、「Network Attached Storage（ネットワーク アタッチド ストレージ）」の略で、ネットワーク経由で接続できるストレージのこと。

接続した機器としかデータのやり取りができない外付けHDDとは異なり、ネットワーク経由で複数のPCやスマートフォン、タブレットからアクセスしてデータの保存、共有ができるのが大きな特徴です。

NAS初心者でも安心。スマホをタップするだけで接続できる「NASync DH2300」

NASに興味はあるけれど、「難しそう」で手が出なかった人は多いはずです。UGREENの「NASync DH2300」なら、初期設定は3ステップで完了。

NFC機能搭載で、一度接続すれば次回以降はスマホをかざすだけで自動で接続できます。

NAS初心者でもこれなら安心して導入できるでしょう。

最大60TBのストレージ＆AIによる写真整理。月額0円で“自分専用クラウド”

オンラインストレージの月額料金、積み上がると地味に重たい負担です。「NASync DH2300」なら、一度買えば月額料金は不要。月々の支払いの負担に悩む必要もありません。

最大60TB対応のストレージがあれば、1MBの文書なら約6,200万件、3MBの画像なら約2,000万枚、1.5GBの映画なら約4万本、30MBの楽曲なら約200万曲と、スマホやPCに入っていたデータをまとめて保管できます。

また、写真整理もAIが自動で分類。人物・場所・キーワードなどで自動で仕分けてくれるので、「あの写真どこ？」と探しまわる手間がなくなります。スマホから簡単にアクセスできるため、思い出をすぐ見つけ出せる利便性も魅力です。

増え続けるデータをどう管理するかは、これからの暮らしの重要な課題です。UGREENの「NASync DH2300」は、容量・コスト・使いやすさの3拍子を揃えたバランスのいい選択肢。家族全員のデータを安心して預けられる場所を手に入れて、ストレスのないデジタル生活を始めてみませんか？

UGREEN NASync DH2300 2ベイ デスクトップNASキット NFCワンタッチ接続​​ 4K動画再生を支持 最大60TBのストレージ 初心者向け 初期設定簡単 ​​2年保証（HDD付属なし） 29,592円 Amazonで購入する PR PR 32,880円 楽天で購入する PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。