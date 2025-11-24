5,490円!? Ankerの「携帯ソーラーパネル」も安くなったもんだ
スマホの充電問題、解決しちゃえ！
情報の入手も発信もスマホに依存している昨今、スマホのバッテリーってどんなときも死守しないといけないライフラインですよね。
非常時に備えてモバイルバッテリーを準備している人も多いと思うのですが、そのセットにぜひこのソーラーパネルも入れておいて。
Ankerの「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」。普段7,990円くらいするので気軽には手が出せない値段なのですが、セールで5,490円まで落ちています。これ、絶対に買い時だと思う！ 過去最安だもん！
携帯できるサイズと重量でゆっくりだけどスマホへ充電できます
最近のソーラーパネルって、びっくりするくらい小型・軽量化されています。
こちらもパタパタと折りたたんで携帯できるモデルで、ざっと特徴を紹介しますと…
・折りたたんでA4ノートサイズ、重量1.1kg
・最大出力は27W。スマホやモバイルバッテリーも充電できる（日照条件よければ2台同時も）
・IP65の防塵・防水で屋外での利用も強い
・カラビナを使ってバッグパックや壁にも装着もできる
って感じ。
やっぱ勝利なのはこのサイズ感ですよね！ノートサイズでMacBook Airよりも軽いので、モバイルバッテリーといっしょに防災バッグに入れて運べるのが安心感。いくら出力の大きなソーラーパネルがあっても、連れて歩けないんじゃあ意味ありませんしね。
で、肝心な出力ですが、僕が試した時は約12W〜14Wほど。スマホならゆっくり充電できる感じでした。
でも、実際に避難時に使うとするなら、スマホ直ではなく、モバイルバッテリーへ充電するほうが使いやすいと思います。長時間スマホを野外に置き去りは、ちょっと不安ですし…ね。
レビューは以下をどうぞ。
太陽さえ出ていれば、スマホ充電し放題。Ankerのうっすいソーラーパネル #Amazonブラックフライデー 対象
日常的に活用するものじゃあないけど、「いざ」という時の安心感は確かにすごいし、太陽から無限に電気を取り出せると思うと、気分も晴れやかです。
