スマホの充電問題、解決しちゃえ！

情報の入手も発信もスマホに依存している昨今、スマホのバッテリーってどんなときも死守しないといけないライフラインですよね。

非常時に備えてモバイルバッテリーを準備している人も多いと思うのですが、そのセットにぜひこのソーラーパネルも入れておいて。

Anker Solix PS30 5,490円

Ankerの「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」。普段7,990円くらいするので気軽には手が出せない値段なのですが、セールで5,490円まで落ちています。これ、絶対に買い時だと思う！ 過去最安だもん！

携帯できるサイズと重量でゆっくりだけどスマホへ充電できます

最近のソーラーパネルって、びっくりするくらい小型・軽量化されています。

こちらもパタパタと折りたたんで携帯できるモデルで、ざっと特徴を紹介しますと…

・折りたたんでA4ノートサイズ、重量1.1kg ・最大出力は27W。スマホやモバイルバッテリーも充電できる（日照条件よければ2台同時も） ・IP65の防塵・防水で屋外での利用も強い ・カラビナを使ってバッグパックや壁にも装着もできる

って感じ。

やっぱ勝利なのはこのサイズ感ですよね！ノートサイズでMacBook Airよりも軽いので、モバイルバッテリーといっしょに防災バッグに入れて運べるのが安心感。いくら出力の大きなソーラーパネルがあっても、連れて歩けないんじゃあ意味ありませんしね。

で、肝心な出力ですが、僕が試した時は約12W〜14Wほど。スマホならゆっくり充電できる感じでした。

でも、実際に避難時に使うとするなら、スマホ直ではなく、モバイルバッテリーへ充電するほうが使いやすいと思います。長時間スマホを野外に置き去りは、ちょっと不安ですし…ね。

レビューは以下をどうぞ。

日常的に活用するものじゃあないけど、「いざ」という時の安心感は確かにすごいし、太陽から無限に電気を取り出せると思うと、気分も晴れやかです。

