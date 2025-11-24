「べらぼう」２人のこの姿が見たかった！次回11月30日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、11月30日（日）放送予定の第46話「曽我祭の変」の予告、場面写真が公開されました。

ていさんの熱い想いに動かされた歌麿。”東洲斎写楽プロジェクト”が大きく出します。「べらぼう」、残りもわずか３話。一橋治済の動向も気になるところ。

場面写真では、蔦重と歌麿が作品に対し言葉を交わす姿が。２人のこの姿が見たかった！

前回の振り返り記事はこちら↓

第46話「曽我祭の変」あらすじ

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK

蔦重（横浜流星）は、納得できる役者絵が仕上がらず行き詰まっていた。そんな中、蔦重と歌麿（染谷将太）2人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい（橋本愛）。その思いに突き動かされ、歌麿が耕書堂に戻ってくる。

その後、役者絵は完成し、歌舞伎の興行に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す。写楽のうわさは徐々に江戸市中、江戸城内にも広まっていく。

大河ドラマ『べらぼう』相関図

この他の相関図、キャスト一覧に関して、公式ページで詳しく紹介されています。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第46話「曽我祭の変」は、11月30日（日）放送。

