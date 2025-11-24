甲状腺の超音波検査は異常なしなら不要？ 費用・受診頻度を医師解説

首の違和感や動悸、手の震えといった症状を感じたことはありませんか？ その原因は「甲状腺の異常」によるものかもしれません。甲状腺は、代謝やエネルギー調整を担う重要な臓器ですが、異常があっても自覚症状が乏しいことがあります。そんな甲状腺の健康状態を調べるために有効なのが「超音波検査」です。本記事では、甲状腺超音波検査を受ける前に知っておくべきことについて、よこすか甲状腺内科クリニック院長の向笠先生にお話を伺いました。

監修医師：

向笠 浩司（よこすか甲状腺内科クリニック）

1995年横浜市立大学医学部卒業。同大学大学院修了。2001年に米ハーバード大学Brigham and Women’s Hospitalに留学。帰国後は横浜市立大学附属病院講師や伊藤病院内科医長、中島内科クリニック副院長を歴任。2021年より現職。日本甲状腺学会専門医、日本内分泌学会専門医、日本内科学会総合内科専門医。横浜市立大学医学部および聖マリアンナ医科大学非常勤講師。

編集部

甲状腺超音波検査は定期的に受ける必要がありますか？

向笠先生

異常がなければ定期的に受ける必要はありません。ただし、一度異常が見つかった場合には、変化を確認するために数ヶ月おきに検査を受けることが推奨されます。たとえば、腫瘍が大きくなったり形が変化したりする場合、早期に対処することで進行するリスクを抑えられます。

編集部

検査の費用はどのくらいですか？ 保険適用できるか気になります。

向笠先生

日本では、甲状腺超音波検査は疾患が疑われれば基本的に保険適用となり、患者さんの自己負担額はおおよそ1500円程度（3割負担の場合）です。この検査は痛みがなく短時間で済むうえに、費用負担も軽いため、必要があれば積極的に受けることをお勧めします。

編集部

超音波検査を受けるために特別な準備は必要ですか？

向笠先生

特別な準備は必要ありません。空腹である必要もなく、薬を飲む必要もありません。ただし、首を露出しやすい服装で来ていただけるとスムーズです。ゼリーが服につかないようにご自身でタオルを用意する場合もありますが、クリニック側で対応してくれることがほとんどですので、気軽に受けられます。

※この記事はMedical DOCにて＜動悸・多汗・手の震えなどが起こることもある甲状腺異常。超音波検査について医師に聞いてみた＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。