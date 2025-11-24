「骨肉腫が進行するとどんな症状が現れる」かご存知ですか？医師が徹底解説！

骨肉腫とはどのような病気なのでしょうか？名前は聞いたことがあっても詳しい症状・病態・治療方法などは知らない人が多いでしょう。

骨のがんの中では最も多い病気で、中学生・高校生くらいの年齢で発症することがよくあるのですが、年を重ねてから発症する方もいます。

骨肉腫は初期症状が分かりにくく、発見が遅れてしまうこともある病気ですが、早期発見・早期治療が予後にも大きく関わってくるので初期段階で病気を見つけることが重要です。

このためこの記事では骨肉腫が進行した場合の症状について解説します。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

骨肉腫が進行してから起きる症状

骨肉腫が進行してくると、初期よりもさまざまな症状が出てきます。骨にできるがんなので、骨が弱くなってしまうということもあり、無症状のこともある初期とは違い体に違和感を感じるでしょう。ここでは骨肉腫で見られる5つの症状について解説します。自分や周りの人に以下のような症状が出ていないかを確認してみましょう。

腫れ

数ヶ月から半年腫れが続くことで、違和感を感じて受診し、骨肉腫と診断されることがあります。症状が進行すると腫れが触れるようになることもありますが、表面からは腫れが分かりにくい場所に骨肉腫ができることもあるので、必ず体の外側から腫瘍に触れるということではありません。

痛み

痛みは初期から出やすい症状ですが、全例で必ず出るというわけではなく、骨肉腫になっても痛みの出ない人や痛みが出にくい部位もあります。膝や肩に数ヶ月から半年続く間歇的な痛みが出るので、最初は成長痛や運動による痛みと軽視されがちです。

骨肉腫の痛みはだんだんひどくなることが多く、最初は運動後だけ痛くなっていたのに夜間も痛くなり、さらには安静時も痛くなってしまうということがあります。痛みが続くことで受診し、骨肉腫と診断をされる場合もあるので気になる症状があるときは早めに受診をするといいでしょう。

熱感

腫瘍が大きくなってきて骨の外まで広がってくると、赤くなって触れるくらい腫れるとともに熱感が出てくることがあります。赤くなって腫れることや熱感を持つことは成長痛では起こらないので、骨肉腫を疑う一つの指標になるかもしれません。

骨折

病気が進行すると、骨が弱くなり思わぬことで骨折をしてしまうことがあります。特に骨肉腫ができてしまった部位は、少し押されたり、軽くぶつかったりしただけでも骨が折れてしまう病的骨折を起こしやすくなってしまいます。

骨折をしてしまうと、治療が難しくなってしまうことがあるので骨肉腫の疑いがあるときはなるべくその部位に力を入れないようにしたり、体重をかけないようにした方がいいでしょう。

全身症状

骨肉腫が進行すると、他のがんと同じように発熱・体重減少・疲労感といった全身症状を引き起こすこともあります。これらの症状は骨肉腫に特異的なものではありませんが、症状が出ると気になってしまうでしょう。

発熱の症状は、骨肉腫に次いで骨のがんの中で2番目に多いユーイング肉腫で出ることが多いです。

骨肉腫の初期症状についてよくある質問

ここまで骨肉腫の初期症状・治療方法・早期発見のポイントなどを紹介しました。ここでは「骨肉腫」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

骨肉腫の原因について教えてください

甲斐沼 孟（医師）

骨肉腫の原因は不明で、原因遺伝子も明確には分かっていません。遺伝子変異が原因と考えられていて、がん抑制遺伝子であるRB1遺伝子（網膜芽細胞腫遺伝子）やTP53遺伝子の変異が確認されています。また網膜芽細胞腫の患者さんの二次がんとしての骨肉腫、TP53遺伝子変異が原因の遺伝性腫瘍であるLi-Fraumeni症候群の患者さんでの骨肉腫の発生が報告されています。

骨肉腫の受診の目安について教えてください

甲斐沼 孟（医師）

膝や太もも・肩などの骨肉腫の発生することの多い部位の間歇的な痛みが続いていて、だんだん悪化しているときやその部位に腫れやしこりがあって改善しないときは骨肉腫が疑われます。一度、医療機関を受診し相談してみるといいでしょう。もし違う病気や成長痛だったとしても、診察や検査をしてもらえると安心できます。

編集部まとめ

今回は、骨肉腫の初期症状について解説しました。不治の病と考えられていた骨肉腫ですが、早期発見・早期治療で予後も良い病気になってきているということが分かり、少し安心できた人もいらっしゃるかと思います。

手足を切断しなければいけないこともありますが、再建術や人工関節を使うことで自分の手足を使い続けることができるという希望もあります。

早期に病気を見つけることは、どの病気でもとても重要なことです。骨肉腫では特に骨がもろくなってしまう前に治療を開始できると良いでしょう。

ご自身またはご家族で気になる症状・異変があるという方は、1人で悩まずなるべく早く医療機関に相談してください。

