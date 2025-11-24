「クセ毛ってすっごく汚く見えるし、、、」初対面の美容師からの『心ない言葉』に「二度と行くもんか」

これは筆者の実体験です。私の髪はクセ毛でゴワゴワと固く、捻転毛という縮れ毛もあり、半年に一度の縮毛矯正が欠かせない髪なのです。この髪の毛は、私のコンプレックスにもなっているほどの悩みの種でした。この髪を通して、人との関わり方を考える機会がありました。

クセ毛に悩む日々……

その担当美容師さんに悪気はなく、ただ、知識があることをアピールしたかっただけかもしれません。ですが、そういう問題ではないのです。クセ毛に悩んでいる私に、初対面にも関わらず何の遠慮もなく、クセ毛へのダメ出しをし続ける姿勢は最低だと思いました。もっとお客様に寄り添った接客をしてほしいものです。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。