メッツがセミエン、レンジャーズがニモを獲得

米大リーグで報じられた主力同士の超大型トレードに、米国のファンから驚きの声が止まらない。23日（日本時間24日）に、メッツのブランドン・ニモ外野手とレンジャーズのマーカス・セミエン内野手の交換トレードが成立したと報じられると「予想外」「誰か説明してくれ」「騙されているぞ」とコメントが並んだ。

米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者はこの日、自身のXで「速報：メッツとレンジャーズは、二塁手マーカス・セミエンをメッツへ、外野手ブランドン・ニモをレンジャーズへトレードすることを最終決定したと情報筋がESPNに伝えた」と速報した。

32歳のニモは2016年のメジャーデビューからメッツで10シーズンプレーし、今季は打率.262、25本塁打、92打点の成績を残した。35歳のセミエンは今季もゴールドグラブ賞に輝いた好守強打の二塁手。これまで4球団でプレーし通算253本塁打。今季は打率.230、15本塁打、62打点だった。大物同士の交換に、米ファンからは「ジェフ、乗っ取られてる？」と記者のXが乗っ取られたのではと心配する声に始まり、様々なコメントが集まった。

「これは、オフシーズンでの予想外の出来事だ」

「なんでメッツがこんなことをするのか、だれか説明してくれないか？ 外野手が必要じゃなかったのか」

「レンジャーズファンのみんな、テキサスは給与を削減しているからこんなことをしているのか？」

「メッツは騙されているぞ（笑）」

「えっと……メッツは酔っ払っているのか？」

「ちょうど俺の息子のクリスマスプレゼントに、メッツのニモのユニホームを買ったのに」

「これはタフだ……ニモはこのチームに強い想いがあったのに」

「この取引を阻みたい」

スポーツ選手の契約を扱うデータサイト「Cot’s Baseball Contracts」によればニモは現在、8年総額1億6200万ドル（約253億7000万円）の巨大契約の下でプレーしており、今季年俸は2025万ドル（約31億7000万円）。セミエンも7年総額1億7500万ドル（約274億800万円）の契約を結んでおり、今季年俸は2600万ドル（約40億7000万円）。お金の面でもビッグな交換となりそうだ。



（THE ANSWER編集部）