日本早朝に飛び込んだ総額528億円トレード報道に混乱 「騙されているぞ」「誰か説明して」の声
メッツがセミエン、レンジャーズがニモを獲得
米大リーグで報じられた主力同士の超大型トレードに、米国のファンから驚きの声が止まらない。23日（日本時間24日）に、メッツのブランドン・ニモ外野手とレンジャーズのマーカス・セミエン内野手の交換トレードが成立したと報じられると「予想外」「誰か説明してくれ」「騙されているぞ」とコメントが並んだ。
米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者はこの日、自身のXで「速報：メッツとレンジャーズは、二塁手マーカス・セミエンをメッツへ、外野手ブランドン・ニモをレンジャーズへトレードすることを最終決定したと情報筋がESPNに伝えた」と速報した。
32歳のニモは2016年のメジャーデビューからメッツで10シーズンプレーし、今季は打率.262、25本塁打、92打点の成績を残した。35歳のセミエンは今季もゴールドグラブ賞に輝いた好守強打の二塁手。これまで4球団でプレーし通算253本塁打。今季は打率.230、15本塁打、62打点だった。大物同士の交換に、米ファンからは「ジェフ、乗っ取られてる？」と記者のXが乗っ取られたのではと心配する声に始まり、様々なコメントが集まった。
「これは、オフシーズンでの予想外の出来事だ」
「なんでメッツがこんなことをするのか、だれか説明してくれないか？ 外野手が必要じゃなかったのか」
「レンジャーズファンのみんな、テキサスは給与を削減しているからこんなことをしているのか？」
「メッツは騙されているぞ（笑）」
「えっと……メッツは酔っ払っているのか？」
「ちょうど俺の息子のクリスマスプレゼントに、メッツのニモのユニホームを買ったのに」
「これはタフだ……ニモはこのチームに強い想いがあったのに」
「この取引を阻みたい」
スポーツ選手の契約を扱うデータサイト「Cot’s Baseball Contracts」によればニモは現在、8年総額1億6200万ドル（約253億7000万円）の巨大契約の下でプレーしており、今季年俸は2025万ドル（約31億7000万円）。セミエンも7年総額1億7500万ドル（約274億800万円）の契約を結んでおり、今季年俸は2600万ドル（約40億7000万円）。お金の面でもビッグな交換となりそうだ。
