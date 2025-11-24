可愛さ反則級ーーーッッ！！【スタバ】ピンクが映える♡「新作フード」
【スターバックス】のホリデーシーズン2025の第一弾として登場したビバレッジは、ストロベリーを使った鮮やかな色合いと華やかな見た目が特徴です。そんな華やかなビバレッジとともに発売された「新作フード」も、新作ビバレッジに負けない可愛さが魅力。そこで今回は、ピンクが映える華やかフードを紹介します。
ほんのりピンクに癒される
淡いピンク色が可愛らしい「ストロベリーチーズケーキ」。スタバファンの@j.u_u.n__starbucksさんによると「ほんのり甘酸っぱいストロベリー風味のチーズケーキ」にストロベリー風ホイップとストロベリーソースを重ねた、ピンク色のコントラストが楽しめる仕上がりです。特定のアイスビバレッジにカスタムできる別売りのクッキーをトッピングすれば、さらに華やかなビジュアルに。
ホリデー感高まる鮮やかさ
色鮮やかなストロベリーとクランベリー、食べ応えがありそうなホワイトチョコレートチャンク、ほんのりピンクが可愛いストロベリークリームチーズフィリングをトッピングした「ストロベリー & クランベリー ブリスバー」。ほどよく漂うスパイスの香り、甘酸っぱいベリーとホワイトチョコの濃厚な甘さの絶妙なバランスが楽しめる焼き菓子です。
見ているだけでワクワクする【スターバックス】の「新作フード」。どちらもストロベリーのピンク色が華やかなフードなので、可愛さのあまり食べるのをためらってしまうかも！？
