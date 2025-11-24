真美子夫人も！ ドジャースWS連覇に歓喜 選手たちの家族ショットが素敵
ワールドシリーズ連覇を果たし、歓喜に沸いたドジャース。今年も選手たちの奮闘はもちろん、大谷翔平の妻・真美子さんをはじめ、華やかな活躍を支える家族たちにも注目が集まった。来年3月に行われるWBCでの活躍にも期待がかかるドジャース選手たちの、温かなファミリーショットの数々を紹介しよう。
【写真】デコピンにキスする大谷翔平 真美子さんとの密着ショットも ドジャース選手の家族ショットを一挙見！
■大谷翔平
二刀流復活となった今年、4度目のナ・リーグ最優秀選手（MVP）を満場一致で受賞した大谷翔平。4月には昨年結婚した真美子さんとの間に第1子誕生も発表され、公私ともに大きな注目を集めた。
ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では、10奪三振＆ホームラン3本という“伝説級”の活躍で、「レジェンダリー・モーメント・オブ・ザ・イヤー（伝説的瞬間）」賞を受賞。ワールドシリーズ優勝パレードには、妻の真美子さんと登場し、沿道の声援に笑顔で手を振った。大谷のインスタグラムには寄り添う2人の姿が投稿され、祝福コメントが殺到した。また、MLBアワードのMVP発表では、家族の一員である愛犬のデコピンとともに中継で出演。夫妻はデコピンの毛色に合わせたブラウンコーデでそろえ、受賞の瞬間、大谷がデコピンにキスする愛犬家ぶりも見せつけた。
真美子さんは普段、公の場に出ることが少ないが、ワールドシリーズが行われていた現地時間11月2日には、チームメイトのフリーマンの妻チェルシーさんのインスタグラムにて、ベッツ夫人ブリアナさんとの3ショットが投稿され話題に。同日、ドジャース奥様会（Dodger Wives）のインスタグラムに投稿された集合写真でも、真ん中あたりで笑顔を見せていた。
日本時間22日、大谷はインスタグラム・ストーリーズでファミリー財団の設立を発表。親子3人と愛犬をかたどったロゴもお披露目された。
■ウィル・スミス
ワールドシリーズ全試合で一人でマスクを被り続け、第7戦では決勝ホームランを放ったウィル・スミス。優勝の瞬間、勝利投手の山本由伸を後ろから抱え上げたシーンは世界中で報じられた。
球場外では、大学時代に出会い結婚した妻カーラさんとともに、子ども支援の非営利団体を立ち上げるなど慈善活動にも熱心。カーラさんのインスタグラムには、優勝パレードで次女を抱く夫の姿や、ブルーの紙吹雪を喜ぶ長女のかわいらしいミニ動画など、心温まる家族ショットが多数投稿されている。また、MLBアワードに出席した際の夫婦のドレスアップ姿も公開されている。
■フレディ・フリーマン
延長18回の死闘となった第3戦でサヨナラホームラン放ったフレディ・フリーマン。3人の男の子の父としても知られ、インスタグラムには、「私たちが大好きな家族写真」と添えられた妻チェルシーさんと子どもたちと写る優勝記念写真が掲載。優勝チームに贈られるコミッショナーズ・トロフィーを抱えているのは、大谷ファンとして知られる長男のチャーリーくんだ。また、優勝パレードでの大谷夫妻との4ショットもファンを喜ばせた。
夫妻は2014年に結婚。大学時代、モデル活動の経験もあるチェルシーさんは、美人妻と評判。不動産エージェントを経て、現在は野球ファン向けアパレルブランド「チェルシー・フリーマン・コレクション」を運営するなど、実業家としても腕を振るっている。
今月、チェルシーさんは夫婦で元ドジャースのギャビン・ラックスの結婚式に出席した様子を投稿。ブラックコーデで決めた2人に「バービーとケンみたい」という声が上がった。さらに、現地時間22日は結婚11周年のアニバーサリー動画を投稿し、祝福の声が寄せられた。
■ムーキー・ベッツ
第6戦で貴重な先制タイムリーを放ち、第7戦では優勝を決める見事なダブルプレーを決めたムーキー・ベッツ。妻ブリアナさんは、2人の子どもたちと写る優勝記念写真を自身のインスタグラムに投稿。床に寝転んでおどける息子がほほえましい。
夫婦の出会いは中学時代で、15年以上の交際を経て結婚。今シーズン序盤では、謎の体調不良で体重が大幅に落ちてしまうなど、苦しい時期もあった。ムーキーはUS weeklyの取材で、どんな時も支えてくれるブリアナさんについて「妻は僕のすべて」と語っている。シーズンオフには一家で米ディズニーパークを訪れた様子が公式インスタグラムで紹介され、話題に。
■マックス・マンシー
ワールドシリーズ第7戦で1点差に迫る特大ホームランを放ったマックス・マンシー。現在第3子を妊娠中のケリー夫人は、優勝の余韻に包まれた家族ショットを自身のインスタグラムに多数投稿。ケリーさんと子どもたちはおそろいでドジャースのジャケットを羽織り、娘のソフィアちゃんとはブーツまでリンクコーデに。キュートな家族ショットの数々に「美しい家族」といった称賛が集まった。
■テオスカー・ヘルナンデス
第2戦で先制ホームランを放ったテオスカー・ヘルナンデス。大谷との仲の良さでも知られ、本塁打を打ってベンチに帰還した大谷をひまわりの種で出迎えるシーンでもおなじみだ。
2019年に結婚した妻ジェニファーさんとの間には3人の子どもをもうけ、毎年クリスマスになると、家族でおそろいパジャマを着たかわいすぎる家族写真が大好評。また今年の母の日には、ジェニファー夫人への感謝のメッセージをスペイン語で綴っていた。
■トミー・エドマン
しぶといバッティングと華麗な守備で何度もドジャースを救ったトミー・エドマン。6月のボブルヘッド・ナイトでは、1歳半の長男イーライくんが父のグローブをつけて初めての始球式に挑戦。“えいっ！”と投げるかわいすぎる姿に球場中が悶絶した。
優勝パレードには家族3人で参加し、第2子妊娠中の妻クリスティンさんは大きなお腹を披露していた。
■キケ・ヘルナンデス
第6戦の9回に見せた超ファインプレーなど、今年も短期決戦にめっぽう強い”お祭り男”としての存在を見せつけたキケ・ヘルナンデス。山本由伸がワールドシリーズMVPに輝き、トロフィーを抱えげる瞬間に手助けしたり、LAに到着した山本がタラップで優勝トロフィーを掲げる時も、後ろで見守る姿が写真に紹介されるなど、気遣い屋としての一面も。
妻は、2010年ミス・ユニバース・プエルトリコのマリアナ・ヴィセンテ。インスタグラムには大胆なドレス姿や、家族ショットを多数投稿。現在は第2子を妊娠中。
■ミゲル・ロハス
第7戦で9回に値千金の同点ホームランを放った守備職人のミゲル・ロハス。大量失点時に野手として登板した際、山本由伸や佐々木朗希のフォームをまねた投球でチームメイトや観客を笑わせるお茶目な一面も。
今年1月には、妻のマリアナさん、長男と長女、犬と猫を含む“6人”家族写真を投稿し話題に。また、現地時間11月13日に開催されたラテン・グラミー賞にプレゼンターとして登場した際には、スタイリッシュなタキシード姿でレッドカーペットを歩いた。
■クレイトン・カーショウ
三度のサイ・ヤング賞を誇るドジャースのレジェンド投手で、今シーズンで引退を表明したクレイトン・カーショウ。引退会見は、妻と子どもたちが最前列で見守る中で行われた。現在、夫妻は5人目の子どもを授かっており、家族はさらににぎやかになる予定。選手生活最後の年をワールドシリーズ優勝で華々しく締めくくり、家族との笑顔あふれるショットをインスタグラムで披露した。
■ブレイク・スネル
ア・リーグとナ・リーグの両方で投手最高の栄誉であるサイ・ヤング賞に輝いた経歴を持つブレイク・スネル。山本由伸を「弟」と呼ぶ仲で、SNSで山本との仲良し2ショットを投稿して話題に。シャンパンファイトでは、大谷、山本、グラスナウとの4ショットを公開した。
私生活では2024年12月にヘイリー・マーさんと婚約し、結婚。プロポーズの瞬間をヘイリーさんがインスタグラムでシェアして注目を集めた。同年6月に長男が、今年8月に次男が誕生している。
