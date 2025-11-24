ポストシーズンでドジャースの大谷翔平投手（31）が放った歴史的ホームランボールが、アメリカに拠点を置く大手スポーツ・コレクション専門のオークション会社「SCPオークション」で高額落札された。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦のブルワーズ戦で、大谷が放った場外ホームラン（右中間席上・469フィート）は、27万ドル（約4229万円）で落札された。

この試合は「史上最高の個人パフォーマンス」と称され、大谷は打撃での活躍に加え、6回10奪三振の快投を見せ、ドジャースをワールドシリーズへ導いた。

オークションの代表者、デービッド・コーラーCEOは「大谷はフィールドに立つたびに驚異的なプレーを見せ、世界中のファンを魅了してきた。2年連続のナ・リーグMVPとワールドシリーズ制覇でシーズンを締めくくった。このボールは、彼が“史上最高の試合”で放った中でも最も印象的な本塁打のボールだ」とコメントした。

同オークションではワールドシリーズ第7戦で、9回に同点弾を放ったロハスと、11回に勝ち越し弾を放ったスミスのボールも出品され、決勝点となったスミスのボールは16万8000ドル（約2632万円）、延長戦に突入させたロハスのボールは15万6000ドル（約2444万円）で落札された。