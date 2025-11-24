K-POPアワード『KGMA』、日本語字幕版配信スタート Stray Kids、INI、IVEのインタビューも
14日、15日の2日間にわたって、韓国・仁川（インチョン）のInspire Arenaで開催された大衆音楽授賞式『2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS』（以下、KGMA）の日本語字幕版が、Huluで独占配信された。
【写真】Hulu Japan人気賞を受賞したNEXZ
Huluでライブ配信が行われた同イベントは、2025年末のK-POPアワードシーズンの幕開けを飾った。日本語字幕版では、受賞スピーチに込められた想いが字幕を通じて丁寧に再現され、再び感動を体験できる内容となっている。
Huluでは『2025 KGMA』出演の豪華アーティストたちによるインタビュー映像も独占配信している。第1弾は、「Hulu Japan人気賞」を受賞したNEXZや、今回最多賞となる5冠を達成したStray Kids、日本から世界に活躍を広げるINI、韓国国内外で絶大な支持を集めるIVEなどにインタビューを敢行。授賞式の舞台裏で語られた、受賞の喜びや今後の活動への意気込み、ファン愛にあふれたメッセージなどを届ける。ほか出演アーティストのインタビュー映像も順次独占配信予定となっている。
