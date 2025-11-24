Ì¡²è²ÈŽ¥ºùÂô¥¨¥ê¥«Ž¤ÁÏºî¤ÈÊë¤é¤·¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
¡Ø¥á¥¤¥¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Ô¥£¡Ù¡ØÅ·»È¡Ù¤Ê¤É¡¢½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Ì¡²è²È¡¦ºùÂô¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡£ºÇ¿·ºî¡Ø¥Ñ¥ê 1921 ê¸ºÂ¤Î½÷¤È»â»ÒºÂ¤Î½÷¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸1883Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥³¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¤È¥Þ¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î½÷À¤ÎÍ§¾ð¤ä¡¢¿·»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤éÁÏºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ºùÂô¤µ¤ó¤Ë¡¢¥³¥³¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¤È¥Þ¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢»Å»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤È¥·¥ã¥Í¥ë¤È¤¤¤¦¡ÖÌÌÇò¤¤½÷¡×¤¿¤Á
¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤éCHANEL¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ºùÂô¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥³¥³¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥³¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ä±Ç²è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Î¼«Î©¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢»Å»ö¤Ç¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
º£ºî¤ÎÃåÁÛ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤ÈÆ±»þÂå¤òÀ¸¤¤¿½÷À²è²È¥Þ¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2023Ç¯¤Ë¡¢¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤ÎÀ¸ÃÂ140¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÈà½÷¤Î¡È¤æ¤á¤Õ¤ï¡É¤Ã¤Ý¤¤ºîÉÊ¤Ë¤ÏÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¡É¤È´¶¤¸¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥É¥â¥ï¥¼¥ë¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¾ÓÁü¡Ù¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤¬¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤·¤ÆÂçÙæ¤á¤·¤¿¤È¤¤¤¦Å¿Ëö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤Ã¤Æ°Õ³°¤ËÌÌÇò¤¤½÷¤Ê¤ó¤À¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
»Ë¼Â¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢Í¥Èþ¤ÊºîÉ÷¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´Ó¤¤¤ÆÀ¸¤¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤«¤éÊª¸ì¤Î¹½ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤ÈÂÐ¤òÀ®¤¹¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤é·É°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥³¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¤ò¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö2¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤â1883Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Æ±¤¸»þÂå¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È·Ý½Ñ¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤é¤ì³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥Ñ¥ê 1921 ê¸ºÂ¤Î½÷¤È»â»ÒºÂ¤Î½÷¡Ù¤è¤ê¡Ë
»Ë¼Â¤ò¤Ò¤â²ò¤¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤òÉÁ¤¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ºùÂô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤Î°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ÎÃæ¤Ë³Î¤«¤Ê¿Ä¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þÂå¤ËÃËÀ¤Î¸å¤í½â¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Á´¤Æ¤Î¤â¤Î¤«¤é´°Á´¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤µ¤¤Á¤Ò¤í¤äÅì¶¿ÀÄ»ù¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î²è²È¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï»þ¤òÄ¶¤¨¡¢º£¤Î¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥Ñ¥ê 1921 ê¸ºÂ¤Î½÷¤È»â»ÒºÂ¤Î½÷¡Ù¤è¤ê¡Ë
Åö½é¤Ï¥³¥³¡¦¥·¥ã¥Í¥ë¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿ºùÂô¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÁÏºî¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤È¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ö¼Ò¸ò³¦¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¾ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºîÉÊ¤Ç¤ÏÆ°Êª¤ä²Ö¤Ê¤É¼«Á³¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎºÇ½é¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤¬¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¶á´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
ºùÂô¥¨¥ê¥«¡¿10Âå¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£Îø°¦Ì¡²è¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ø¥·¥Ã¥Ý¤¬¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¥Þ¥ó¥¬¡¢¡ØìÔÂô¤Ê¤ª»º¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½Ð»º°é»ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃøºî¤âÂç¹¥É¾¡£²ÎÉñ´ì¤È¥Ð¥ì¥¨´Õ¾Þ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§À¤³¦Ê¸²½¼ÒÄó¶¡¡Ë
2¿Í¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤¬¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¾ÓÁü²è¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÅª¤ËÀä±ï¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºùÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Îµ¤¼Á¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤Ï¡Ø»ä¤ÎÍ£°ì¤Î¸Ø¤ê¤Ï¥Ñ¥ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡Ù¤È¸À¤¦¤Û¤É¡¢¥Ñ¥ê½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤ò¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÓÁü²è¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÅÄ¼ËÌ¼¡É¤È»¶¡¹¤ËÇÍ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¥·¥ã¥Í¥ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥É¥é¥¤¤Ê³ä¤êÀÚ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö³¨¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ê¤éÉáÄÌ¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂå¶â¤Ï»ÙÊ§¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Í¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤è¤ê¤â»Å»ö¤¬Âè°ì¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï°ìÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ºùÂô¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÌ¡²è²È¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö²¬ºêµþ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£Ãç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢µþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¡ÈÅ·ºÍ¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤ÎÌ¡²è²È¤Ë¤ÏË¾·î¥ß¥Í¥¿¥í¥¦¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤â¡¢¤½¤·¤Æº£¤âÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
Ì¡²è²È¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢2¤Ä¤Î¸¶Æ°ÎÏ
1983Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëºùÂô¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¡£ÁÏºî¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ï¡Ö¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤ÐÈþ½ÑÅ¸¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡È¤È¤Ë¤«¤¯ÉÁ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡É¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤¦¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÁ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¤Ò¤É¤¤¼ºÎø¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦ÉÁ¤±¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«µ¯¤¤ÆÈ±¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Ç»¶ºâ¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢2¡Á3¥«·î¤ÇÃù¶â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤ÏµÙ¤à¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÆ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¡²è¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¡È¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¡É¤¬½ã¿è¤ÊÏ«Æ¯°ÕÍß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤¦¾¯¤·ÉÁ¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤â¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹¤¯ÁÏºî¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¡×¤È¡Ö²ÈÄí¤Î°ÂÄê¡×¤òµó¤²¤ë¡£
¡ÖÂÎ¤ò²õ¤¹¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤ÊÊ¬¡¢¿©»ö¤ÇÊä¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿©ºà¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ä³ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥µ¥×¥ê¤âËèÆü°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¼ã¤¤º¢¤ÏÅ°Ìë¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÀ¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÄ«¤Î4»þ¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ø¾ÆÆù¹Ô¤¯¤«¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£¤ÏÌë11»þ¤Ë¤Ï½ª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð»º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯»Ò¶¡¤ËÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¿¤Á¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ï¤»¤º¡¢¿çÌ²¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï1999Ç¯¤Ë·ëº§¡£ºùÂô¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ç¡¢É×¤¬¡ÈÀì¶È¼çÉ×¡É¤È¤Ê¤ê¡¢ºùÂô¤µ¤ó¤Ï°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤Ë¡£°ìÃË°ì½÷¤ò°é¤Æ¡Ö»Å»ö¤È²ÈÄí¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ×¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÉ×¤¬²È»ö¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤ÏÁÏºî¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ØÍ¼ÈÓ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤Ê¤É¤È¸½¼Â¤Ë°ú¤Ìá¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡Ö²ÈÄí±ßËþ¡×¤ÎÈë·í
ºùÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÄí¤ò±ßËþ¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤ÏÄ¹ÃË¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢É×¤ÈÌ¼¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£É×¤âÌ¼¤â¡¢Æü¡¹¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÏÃ¤·½Ð¤¹¤È»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¼¤Ï¡¢Èà»á¤Î¶òÃÔ¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
É×¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤«¤é¤â¡¢¡Øº£Æü¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ë¡Ø»ä¤ÎÊý¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬1ÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÅÝ½¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤Æ¤«¤é¡¢É×¤Ï°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ¤Ä¤Ü¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¶á½ê¤Î¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥í¥ó¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿Í¤ÎÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸¤¤¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»ö¤«¤éµ¢¤ë¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÍ¼¿©¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤»¤á¤Æ»þ¡¹¡¢Ì£Á¹½Á¤¯¤é¤¤¤Ïºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢É×¤¬µ¡·ùÎÉ¤¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºùÂô¤µ¤ó¼«¿È¤â¿·¤¿¤ÊÁÏºî°ÕÍß¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó1920Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥ê¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»þÂå¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é·Ý½Ñ²È¤äºî²È¡¢²»³Ú²È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Ô¥«¥½¤äÆ£ÅÄ»Ì¼£¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÍÊª¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÊÅÔÅÄ ¥ß¥Ä¥³ ¡§ ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë