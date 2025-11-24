GK高丘陽平が魔法の右足で衝撃アシスト！ ソンに2発浴びるも日韓対決を制し、バンクーバーがファイナル進出
高丘陽平が所属するバンクーバー・ホワイトキャップスは、MLS西地区のカンファレンスセミファイナルでLAFCと対戦。前半に2点を先行したものの、相手のソン・フンミンに2得点を許し、さらに味方が退場する苦しい展開となった。そのままPK戦にもつれ込んだが、最終的にPK戦スコア4-3で勝利を収め、激戦を制した。この試合でGKでスタメン出場した高丘は、先制点の起点となる見事なアシストを決め、チームのファイナル進出に大きく貢献した。
SNSでは、高丘の活躍に現地ファンから称賛が寄せられている。「日本はGKの層が厚いはずだ、ヨウヘイは入場料分の価値があるのに」といった声や「なぜ日本代表はヨウヘイを招集しないのか理解できない」と、代表入りしていない現状に疑問を呈するコメントも見られる。
アメリカでの活躍を通じて、今後の代表選出で高丘の名前が挙がることが期待される。
SHEEEESH. The pass + finish =— X - Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) November 23, 2025
https://t.co/6HDiRE2iYk #VWFC | #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/8OwLyIitJP